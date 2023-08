El Frente Amplio de Renovación (FAR), integrado por ex gobernadores y ex legisladores del PRI, pidieron que el proceso del Frente Amplio por México continúe y no acabe de forma abrupta .

Y es que el sentido del Frente Amplio de Renovación es dar su respaldo al PRI siendo críticos en su toma de decisiones , por lo que mostraron su preocupación acerca de la posible declinación de Beatriz Paredes, una de las aspirantes finalistas.

Aunque se recalcó en el último debate que no declinaría porque sería darle la razón al presidente sobre que el proceso del Frente Amplio por México solamente era para aparentar pero ya estaba predispuesto un nombre desde el inicio.

Ex gobernadores del PRI piden que proceso del Frente Amplio por México no acabe de forma abrupta

Mediante comunicado, la vocera del Frente Amplio de Renovación, a nombre de ex gobernadores del PRI, Dulce María Sauri (quien es ex dirigente del partido), pidieron que el proceso del Frente Amplio por México continúe hasta el final.

De acuerdo con lo escrito, el Frente Amplio de Renovación tiene derecho de emitir su postura y alertar que terminar de forma abrupta el proceso podría dañar las posibilidades de la aspirante ganadora.

Por lo mismo, los ex gobernadores del PRI señalan “su grave preocupación”, por la posibilidad de que el proceso del Frente Amplio por México concluya de manera anticipada, ya que lastimaría la “esperanza de millones de ciudadanos”, dando armas a los adversarios.

Agregaron en conclusión que tanto Beatriz Paredes como Xóchitl Gálvez mantengan su compromiso de continuar su participación, independientemente de los resultados finales.

Agregaron a su vez una demanda al Comité Organizador del Frente Amplio por México, indicando que su responsabilidad es culminar la convocatoria acorde a las fechas dictadas en el principio del proceso.

Recalcó que el proceso no es sobre partidos políticos, sino para la ciudadanía, por lo que “no puede ser expropiado por cálculos mezquinos de índole alguna”.

En el Frente Amplio de renovación (FAR), tenemos el derecho y la obligación de levantar nuestra voz para alertar que la terminación abrupta, dañaría seriamente las posibilidades futuras de la aspirante ganadora y lastimaría la esperanza de millones de ciudadan@s. 👇🏽 pic.twitter.com/eBahaQM3BH — Dulce María Sauri (@DulceSauri) August 30, 2023

Ex dirigente del PRI señala que el partido quitaría el apoyo pero no obligaría a Beatriz Paredes a declinar

De acuerdo con Dulce María Sauri en una entrevista para el medio de comunicación Sin Embargo, recalcó que la decisión del PRI no sería precisamente sobre la declinación de Beatriz Paredes en el proceso del Frente Amplio por México.

Aclaró que el PRI podría quitarle el apoyo como partido en su anuncio de mañana, sin embargo, Beatriz Paredes continuaría en el proceso como ciudadana, ya que se ha visto un apoyo significativo por parte de la ciudadanía hacia la aspirante.

Y es que, destaca, el PRI en este punto del proceso del Frente Amplio por México no podría simplemente decidir que ya no participaría , ya que no se trata de partidos, sino del bienestar ciudadano, por lo que ve el escenario ya planteado.

Beatriz Paredes, Alejandro Moreno (Cuartoscuro / Octavio Zaldivar)

Tracking diario de hoy: ¿Cómo van las aspirantes del Frente Amplio por México?

En el tracking diario de hoy martes 29 de agosto, Xóchitl Gálvez se encuentra en primer lugar entre las aspirantes del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones 2024.

Estos son los porcentajes de intención al voto de las aspirantes en la encuesta realizada por SDPnoticias y MetricsMX: