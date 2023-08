Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insistió que su organización política no es factor de división y que las decisiones que tome respecto al apoyo a Beatriz Paredes o Xóchitl Gálvez, rumbo a las elecciones 2024, serán para bien del Frente Amplio por México o Va por México.

Alejandro Moreno lo dijo así en entrevista con Ciro Gómez Leyva al reiterar que dará un anuncio importante el miércoles 30 de agosto, luego de que el lunes 28 de agosto dijo que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes para ser candidata del Frente Amplio por México.

“El PRI jamás será factor de división en el Frente Amplio por México.... no voy a permitir que nadie pueda generar una decisión por encima del partido” Alejandro Moreno. Líder del PRI

Alejandro Moreno dice que “la realidad” en las encuestas favorecen a Xóchitl Gálvez

Aunque se especula que Alejandro Moreno pedirá la declinación de Beatriz Paredes a favor de Xóchitl Gálvez, la priista ha dicho que quiere esperar el resultado de las encuestas que se va a dar a conocer el 3 de septiembre.

“Lo que ocurrió... es my claro, hay que siempre actuar con inteligencia, con estrategia, con mucha responsabilidad y las encuestas y las menciones que hay que son publicas y están publicadas en este instante no favorecen a Beatriz... en esta etapa se construye... lo fundamental es que se construya una alternativa e unidad, con responsabilidad, donde estemos todos” Alejandro Moreno. Líder del PRI

Beatriz Paredes, Alejandro Moreno (Cuartoscuro / Octavio Zaldivar)

Alejandro Moreno: PRI tomará decisión, Beatriz Paredes no es el partido

Alejandro Moreno dijo que aunque respeta a Beatriz Paredes, el partido va a tomar su decisión porque “una persona no es el partido, incluso Beatriz (Pardes)”.

“Tenemos una coalición que vale 44 puntos... nunca nadie está por encima de las decisiones del partido” Alejandro Moreno. Líder del PRI

Alejandro Moreno dijo que se debe tomar una decisión responsable ante la incapacidad de Morena al frente del país, aunque afirmó que no ha dicho que sea Xóchitl Gálvez la que vaya a ser la candidata en todo momento lo señalo de manera velada.

“No he dicho que sea Xóchitl la que vaya a quedar, lo que yo digo con claridad (es que es) la realidad de las encuestas”, dijo.

¿Senadores del PRI dan la espalda a Beatriz Paredes?

Este martes 29 y el miércoles 30 de agosto se llevan a cabo las reuniones plenarias los grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores para conformar la agenda legislativa del primer periodo ordinario del tercer año de la LXV Legislatura, que está por iniciar.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) tiene como principal invitada a esta plenaria del 29 de agosto a Xóchitl Gálvez, no obstante, en la agenda del PRI no se tiene invitada a Beatriz Paredes en ninguno de los dos días, a tan solo un día de que Alejandro Moreno haya dicho que las encuestas no la favorecen.

¿Cómo van Xóchitl Gálves y Beatriz Paredes rumbo a la candidatura de Va por México?

Estos son los resultados de cuerdo con el tracking diario de MetricsMX para este 29 de agosto: