El actor Eugenio Derbez, difundió un video en sus perfiles de redes sociales, por medio del cual hizo pública su postura con respecto a las elecciones 2024 México.

En dicho video, Eugenio Derbez insistió en hacer un llamado a la población del país, para que se acuda a las urnas el próximo 2 de junio y se ejerza el derecho al voto.

Sin embargo, en su mensaje con el que advirtió que quien no participe en las elecciones 2024 México “no tiene ni voz ni voto”, el actor mexicano dejó clara su postura.

Lo anterior debido a que a lo largo de la grabación, el comediante lanzó varias críticas en contra del gobierno federal por temas como la economía, la inseguridad y la salud.

Debido a ello, aun cuando Eugenio Derbez hizo pasar su video como un llamado a participar en los comicios del próximo 2 de junio, ya sabemos a quien le va a gustar.

A lo largo del video que difundió sobre las elecciones 2024 México, Eugenio Derbez reiteró que es necesario que la ciudadanía participe en la jornada del próximo 2 de junio.

No obstante, aunque señaló que no importa cuál es el o la candidata preferida de la gente, el actor dejó muy claro cuál es su postura para las elecciones 2024 México.

En la grabación, Eugenio Derbez cuestionó si la población del país está feliz con la situación que se vive actualmente, tras lo cual se refirió de forma negativa a diversos temas.

En su pregunta, cuestionó si la gente está conforme con “los niveles de violencia, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad” que aseveró, se registran en el país.

En ese mismo sentido, habló de otros aspectos como la corrupción, los cobros de derechos de piso, la impunidad, la escasez de medicinas, agua y los recientes apagones.

Eugenio Derbez hizo pública su postura para las elecciones 2024 México y ya sabemos a quién no le va a gustar

Al querer hacer pasar sus dichos como imparciales, agregó que lo anterior no importa, pues consideró que es posible que haya personas que estén de acuerdo con lo que ocurre.

No obstante, Eugenio Derbez tildó los programas sociales desplegados en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como “pequeños apoyos”.

Por las diversas críticas que el actor soltó en el video de su repentina preocupación por el futuro del país, puede resultar evidente que a alguien no le va a gustar lo que dijo.

“¿Estás feliz con el México en el que vives? ¿Estás conforme con los niveles de inseguridad, de violencia de pobreza, de desigualdad?

¿Estás harto de la corrupción, de tener que pagar derecho de piso, de la impunidad, de saber que la ley no te defiende, del desabasto de medicinas, de no tener un sistema de salud decente, de no tener agua, de los apagones, de que te mientan?”

Eugenio Derbez