En el contexto del cierre de las elecciones 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “está fresa la campaña”, en comparación con las tres ocasiones en las que compitió por la Presidencia de la República en México.

Durante su conferencia mañanera de hoy jueves 16 de mayo, el presidente López Obrador dijo que “aquí no hace mella lo mediático” en comparación otros países de Latinoamérica en los que “la derecha ha avanzado mucho”.

En ese sentido y llevándose las manos a la cabeza, puso como ejemplo a El Clarín de Argentina, El Mercurio en Chile, The New York Times en Estados Unidos; “no, no, no, es mucho mejor el Reforma que el Wall Street Journal”, dijo entre risas el presidente.

“Hay una monstruosa desigualdad en el mundo, hay muchísima hipocresía en el manejo de la política mundial pero también muchísimo control de los medios al servicio de las grandes corporaciones económicas y políticas. pero aquí es otra cosa y todo marcha muy bien; ya faltan 16 días para la elección y toda va bien” AMLO

AMLO recuerda su participación en elecciones presidenciales: “Estaba más caliente, ahora hasta fresa la campaña”

AMLO terminó la frase anterior diciendo que “todo va bien” en el contexto de las elecciones 2024 pese a la postura de distintos medios de comunicación. En ese sentido, recordó su participación en elecciones presidenciales anteriores; “no, si les cuento...”, dijo.

“A mí me tocó estar en tres elecciones presidenciales; estaba más calientes, ahora hasta fresa la campaña. No, si les cuento... Ya les voy a ir platicando. Hace seis años que me tocó. No, no, no, no, se reunían allá en Punta Mita, la zona turística más lujosa, los machuchones, para ver cómo nos paraban, nos detenían; a estas alturas estaban haciendo reuniones y pasando la charola” AMLO

López Obrador recordó que en dicho contexto se le solicitó a Enrique Peña Nieto convencer al candidato del PRI, José Antonio Meade, de que declinase en favor del candidato del PAN, Ricardo Anaya; “y el presidente Peña dijo que no”.

AMLO revela que propusieron a Carlos Slim y a Eugenio Derbez como candidatos presidenciales en 2018

AMLO explicó que tras la negativa de Enrique Peña Nieto, también se le propuso al ex presidente que el candidato a la Presidencia de la República fuese el actor Eugenio Derbez, pero, de nueva cuenta, el ex mandatario se negó.

“Luego ya fueron a ofrecerle que iba a declinar Anaya a favor de Meade y no, tampoco aceptó el presidente Peña. Luego las encuestas, dice no, con el que le podemos ganar es con el actor Eugenio Derbez y fueron a ver a Derbez y Derbez dice que no aceptó. También que el presidente Peña dijo “Sean serios señores” pero ese otro asunto" AMLO

El presidente también reveló que “los machuchones” propusieron al empresario Carlos Slim como candidato a la Presidencia de la República:

“Ahora, lo que sí pude comprobar es que le ofrecieron ser candidato a Carlos Slim, en esa desesperación. Y Slim les dijo “No, no, no, yo estoy dedicado a otras cosas. No me meto en eso”. Y Slim es bastante, bastante institucional y respetuoso” AMLO

“El caso es que no lograron agruparse como ya lo habían hecho en el 2012 y en el 2006″, dijo.

¿Cómo van los candidatos rumbo a las elecciones 2024?

Encuesta MetricsMX Presidencia 2024 al 26 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El posicionamiento de los candidatos presidenciales rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con casi 25 puntos de ventaja respecto a la candidata de PAN, PRI y PRD.

Los resultados de la encuesta MetricsMX del 26 de abril de 2024 son:

Claudia Sheinbaum: 54.4%

Xóchitl Gálvez: 21.3%

Jorge Álvarez Máynez: 12.8%

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.