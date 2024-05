El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló desde su mañanera el sueldo mensual que recibe María Amparo Casar como presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Intimidad.

AMLO reclamó que el argumento de Casar para pedir un amparo a la suspensión de la pensión que ha recibido de Pemex es que sin dicho pago ella se queda sin ingresos; sin embargo, como presidenta de dicha asociación civil recibe un salario.

Cabe señalar que María Amparo Casar recibió por 19 años una pensión por 150 mil pesos mensuales por la muerte de su entonces esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García en 2004.

El presidente AMLO resaltó que Maria Amparo Casar obtuvo el amparo para que Pemex le reintegrara la pensión que ha recibido por la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García por medio de mentiras .

Según el mandatario, el argumento de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción es que, sin la pensión que recibe de manera mensual se quedaría sin sustento.

“Mintiendo, primero que no había una denuncia, que sí lo hay y segundo, que si le quitaban esa pensión no iba a tener para su sustento”

AMLO criticó que pese a su argumento, María Amparo Casar presentó sus recursos hasta el mes de abril, cuando la pensión fue suspendida en la primera quincena de febrero 2024.

Asimismo, resaltó que no hay forma de que la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad se quedara sin un sustento, pues tiene un sueldo en dicha asociación civil de 270 mil pesos mensuales.

Además acusó de nuevo al Poder Judicial de favorecer los intereses de algunos grupos al otorgar el amparo con dicho argumento cuando la asociación que dirige María Amparo Casar incluso recibe aportaciones desde Estados Unidos.

“El juez le da el amparo porque ella sostiene que no tiene ingresos, es todo lo que hace el Poder Judicial”

Por su parte, María Amparo Casar aseguró para Ciro por la Mañana que La pensión que recibe de Pemex por Carlos Fernando Márquez Padilla García no está sujeta a la causa de muerte.

Asimismo, calificó como “una ruindad” que el gobierno federal esté metiendo a sus hijo en la investigación y resaltó que ha sido un choque fuerte ver el comunicado compartido desde X por la Fiscalía General de la República (FGR) los nombres de sus hijos como “Fernanda N y Carlos N”.

“Me parece una ruindad que estén involucrando a mis hijos en esto que no han tenido nada que ver más que una pérdida de un padre de la cual no se recupera uno fácil. Pero que estén denunciando y para mí ver ahí ‘Fernanda N’ y ‘Carlos N’ pues sí significa mucho”

María Amparo Casar dijo que Pemex nunca le notificó el retiro de la pensión y sólo descubrió esto al revisar los estados de cuenta de su banco; en el mismo sentido, reiteró que no ha sido notificada ni citada ante las autoridades por la investigación abierta en la FGR tras los dichos del presidente AMLO desde sus mañaneras.

La presidenta de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad dijo que si en su caso no hay un delito que perseguir, en el de sus hijos todavía menos, pues el presunto delito que señalan, por recibir la pensión de manera ilegal, ya habría prescrito para ellos.

“El delito es continuado el mío, que no es delito porque yo sí seguí recibiendo la pensión. Entonces si en mi caso no tiene razón en la de los hijos menos todavía porque ya habría prescrito desde 2009...Creo que esto es un signo de la falta de indolencia del presidente de la República…es la fiscalía pero no puedo dejar de mencionar al presidente dado que fueron siete días seguidos de mañaneras…no voy a litigar en los medios y con los abogados tendré que ir a defender el derecho”

María Amparo Casar