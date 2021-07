“Es una chinguita el bicho”: Fernández Noroña sobre Covid-19

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña fue diagnosticado con Covid-19 la tarde del 26 de julio y ha asegurado que “es una chinguita el bicho”.

Fernández Noroña compartió en Twitter que la noche del 26 de julio fue “muy difícil” y que, “salvo por un incidente”, se encuentra mucho mejor.

Además, aseguró que hasta el momento está oxigenando bien y no a experimentado algunos de los síntomas de Covid-19 como la fiebre.

“La noche del lunes muy difícil. Ayer, salvo un incidente, mucho mejor. Estoy oxigenando bien y no he tenido fiebre. Eso sí, es una chinguita el bicho”

Fernández Noroña compartió desde la mañana del 26 de julio que tenía síntomas parecidos a los de “una gripe fuerte”; sin embargo, también dijo que podría ser “el bicho”.

Compartió además que había pasado una “noche dura” pero que prefería no especular y realizarse una prueba de detección de Covid-19.

Fernández Noroña bromeó sobre su estado de salud y afirmó que, contrario a lo que pudieran afirmar algunos usuarios de la red social Twitter, si moría, lo haría “fresco y limpio”.

Sin embargo, luego de acudir al Hospital Federal de Zona y Clínica Médico Familiar (HGZMF) de Cuautla, Morelos, confirmó que es positivo para Covid-19.

“Como me lo tenía, salí positivo al coví”

Fernández Noroña se había practicado una prueba de Covid-19 el pasado 23 de junio en otra clínica del IMSS, donde resultó negativo.

El diputado Gerardo Fernández Noroña ha sido un detractor del uso de cubrebocas desde el inicio de la pandemia por Covid-19.

De acuerdo con el legislador, el cubrebocas es una medida “absurda, ridícula e ineficiente” y se ha negado a usarlo con el argumento de que está en su derecho de contagiarse.

En un video que publicó en mayo, Fernández Noroña pidió que no le insistieran en el uso del cubrebocas y respetaran su derecho a correr el riego y “tener esta pinche enfermedad”

“Respeten mi derecho a contagiarme. Respeten mi derecho a tener esta pinche enfermedad. Quiero correr el riesgo. No me estén fregando y si me enfermo, es mi responsabilidad”

Gerardo Fernández Noroña