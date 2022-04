El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró una aberración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quitara el candado a ex funcionarios que incursionen en el sector privado al término de su gestión.

El candado que suspendió la SCJN impedía que funcionarios públicos pudieran trabajar en el sector privado al término de su gestión por un plazo de 10 años.

Sin embargo, la Corte aseveró que esto no cumple con el criterio de necesidad y cubre un espectro muy amplio de sujetos aplicables.

AMLO consideró en la conferencia mañanera del 5 de abril que la decisión hace que “se regrese a lo de antes”.

AMLO aseguró que la decisión de quitar el candado de 10 años a servidores públicos es regresar a la vergüenza nacional, lo que consideró una aberración.

Recordó que Ernesto Zedillo pasó de presidente a asesor de la empresa a la que le entregó los ferrocarriles del país.

En el caso de Felipe Calderón, el exmandatario “hizo lo mismo” pues luego de su mandato pasó a ser consejero de Iberdrola, cosas que consideró como una vergüenza.

Asimismo, AMLO aseveró que “casi todos los directores de Pemex” terminaron trabajando en una empresa particular, relacionadas con el mismo sector.

Por otra parte, AMLO consideró que como una ofensa que la SCJN le haya “corregido la plana” en la Ley de Austeridad Republicana en cuanto al candado para altos funcionarios públicos.

Recordó que dicho candado, que ayer, 4 de abril, quitó la Corte, establecía que los funcionarios de altos cargos no pudieran trabajar en el sector privado por 10 años.

Esto en empresas particulares que estuvieran directamente relacionadas con las funciones que tuvieron durante su paso por el sector público.

Recordó que esto es algo que ocurre siempre en sectores como el bancario, donde los funcionarios pasan del Banco de México a la banca privada o viceversa.

AMLO calificó estas acciones como una “mezcolanza inmoral y promiscua” política y administrativa.

“Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra ley de austeridad se estableció que un alto funcionario no podía, después de dejar su empleo, irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su labor anterior…Una mezcolanza, una inmoral promiscuidad política, administrativa, entonces no estoy de acuerdo con eso”

AMLO