El periodista y conductor de noticias, Ciro Gómez Leyva, dio una tunda a la oposición por presuntamente tener miedo al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo.

Ciro Gómez Leyva aseguró que “lo tuvieron 2 horas y no hicieron nada” para expresar su descontento con su gobierno y ataques, tal como lo hicieron en otros foros previamente al encuentro.

Las palabras del periodista se dieron contra el diputado independiente Germán Martínez, quien ha criticado severamente el gobierno de la Cuarta Transformación durante los 6 años de gobierno de AMLO, y ahora con Claudia Sheinbaum.

Ciro Gómez Leyva señala a la oposición de callar ante AMLO

Ciro Gómez Leyva respondió a las críticas que realizó Germán Martínez, opositor al gobierno de la 4T, en contra de AMLO, ex presidente de México.

El periodista señaló que pese a que la oposición tuvo 2 horas a AMLO en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, no le hicieron ninguno de los reclamos que diariamente se escuchaban durante los 6 años de su gobierno.

“6 años hablando de López Obrador, quejándose de López Obrador, lo tuvieron 2 horas y nadie le hizo bu , nadie, nadie Germán”, señaló el periodista.

Asimismo, acusó que el comportamiento de la oposición frente a AMLO solo es “ineficacia”, pues bastaba un gesto para expresar su descontento con el ex presidente de México.

Contario a ello, solo se observó cómo los legisladores y militantes de Morena, PT y PVEM besaban y apapachaban al ex mandatario federal, al tiempo que se tomaban selfies; sin embargo, la oposición no dio “ni una trompetilla” en su contra.

“Es ineficacia, bastaba un gesto, los iban a aplastar con gritos, la proporción allá dentro es 3 a 1 en términos de Morena, pero yo vi a Manuel Velasco dándole besos a López Obrador y lo besaba y apapachaba y todos tomándose selfies, y yo decía bueno ahora veré a la oposición. Ni una trompetilla Germán, dos horas allá adentro, eso también fue un silencio, esos también son silencios”. Ciro Gómez Leyva

Al respecto el opositor a la 4T afirmó que durante 6 años se mostró crítico a las acciones del gobierno y que siempre exhibió su descontento con el ex presidente.

No obstante, Ciro Gómez Leyva refirió que no se refiere a su trabajo ni aportaciones en los 6 años, sino a las 2 horas que estuvieron con AMLO en la salón de sesiones y no le dijeron ni una palabra sobre sus descontentos y críticas.

“En un momento simbólico tan importante lo dejaron ir, esas dos horas lo dejaron ir”, aseguró Ciro Gómez Leyva al opositor de la 4T.

Germán Martínez critica a AMLO y a Claudia Sheinbaum en programa de Ciro Gómez Leyva

El comentario de Ciro Gómez Leyva se dio luego de una intervención de Germán Martínez en su programa matutino, donde el legislador aseguró que el gobierno de la 4T, previamente encabezado por AMLO y ahora por Claudia Sheinbaum, “solo busca dar atole con el dedo a los mexicanos”.

Asimismo, lanzó algunas críticas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió que se quite la máscara de una vez y demuestre sus intenciones sobre la expropiación de privados y la posible privatización de una televisora.

Además, señaló que en su discurso como presidenta de México no habló de problemáticas importantes que fueron olvidadas por AMLO, como la búsqueda de personas desaparecidas y el apoyo a madres buscadoras.

Sin embargo, reconoció que a diferencia de AMLO, Claudia Sheinbaum saludó a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, gesto que dignifica a la presidenta y “empequeñece a López Obrador”.