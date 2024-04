El ex presidente Enrique Peña Nieto vive de manera “muy superficial” y le piden fotos en las calles de Punta Cana, República Dominicana, donde reside actualmente, según dijo el periodista Mario Maldonado sobre el exilio del ex mandatario federal.

El 16 de abril, el periodista Mario Maldonado, titular del medio digital El CEO, anunció una entrevista realizada a Enrique Peña Nieto; esto como parte de un adelanto del libro Confesiones desde el exilio: EPN (Planeta, 2024).

Desde 2019, Enrique Peña Nieto se sometió a un autoexilio por el que partió a Madrid, España para no ser una distracción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según dijo en entrevista con Mario Maldonado.

Sin embargo, su salida de México también se dio tras la captura de su abogado y amigo cercano, Juan Collado, en julio de 2019, quién fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de:

Sin embargo, Juan Collado libró todos los procesos en su contra el 11 de abril de 2024, ya que la acusación en su contra por defraudación fiscal prescribió y fue absuelto por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Enrique Peña Nieto fue tema de una entrevista que ofreció Mario Maldonado, autor de Confesiones desde el exilio: EPN, para Grupo Fórmula con la periodista Azucena Uresti, quien cuestionó al comunicador por el estilo de vida del ex presidente.

En ese sentido, Mario Maldonado consideró que Enrique Peña Nieto vive en Punta Cana por que “lo conoce la gente”:

“Yo creo que vive en Punta Cana porque lo conoce la gente, no toda, pero de pronto lo ven se acercan, lo saludan, le piden una fotografía. Me imagino que no es así tanto en Madrid donde hay muchos mexicanos y a lo mejor tendrá sus detractores también”

Mario Maldonado