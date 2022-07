“Pasó lo que habíamos advertido”, dijo Enrique de la Madrid, respecto a las consultas de Estados Unidos sobre la política energética de México.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) las tomó de manera irónica por considerar que México es soberano, Enrique de la Madrid afirmó que es por violar el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Precisamente ese fue el mensaje de Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, al señalar que se favorece a las empresas del Estado en México.

Siguió diciendo que ello deja de lado las energías limpias y de esa manera se ven afectadas las empresas estadounidenses al no hacer inversiones en infraestructura e innovación.

Enrique de la Madrid también ironizó aludiendo a la falta de preocupación del gobierno de AMLO debido a que no dimensiona el tamaño de las consecuencias.

Dichas consecuencias serían aranceles a productos mexicanos, lo que dañaría cientos de empleos pues las exportaciones son uno de los motores de la economía mexicana.

“Pero no se preocupen, dice el gobierno, no pasa nada. A lo más nos pondría aranceles a nuestras exportaciones (tomates, refrigeradores, coches, etc.) que son el principal motor de nuestra economía y de los mayores generadores de empleo. Nada más!”

Enrique de la Madrid