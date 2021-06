Uno de cada 4 mexicanos tuvo Covid-19 en 2020 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut 2020) que se realizó entre agosto y noviembre.

Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó que al menos el 25% de los mexicanos estuvo en contacto con el SARS-CoV-2 y desarrolló anticuerpos durante el 2020.

De acuerdo con el director del INSP, la encuesta midió su la gente tenía anticuerpos específicos para Covid-19 en u na muestra de casi 9 mil 500 personas en México.

Para poder determinar si tenían anticuerpos, se tomó una muestra de sangre de los participantes y fueron procesadas en laboratorio, lo que demostró que 1 de cada 4 personas desarrollaron anticuerpos contra Covid-19.

Más del 70% de los mexicanos no buscó atención contra Covid-19

La Ensanut 2020 visitó 13 mil 910 hogares entre agosto y noviembre de 2020 y descubrió que más del 73,4% de los mexicanos no buscó atención contra Covid-19 porque consideraron que no era necesario o no era grave.

Además, el 10,5% no buscó atención por miedo a contagiarse de Covid-19 y un 7,8% por el costo de la atención.

Por otra parte, de los mexicanos que requirieron atención médica, sólo el 34% la recibieron en servicios médicos públicos.

La encuesta también reportó que del 25% de las personas en las que se detectaron anticuerpos Covid-19, el 67,3% no reportó haber tenido síntomas; mientras que el 11,3% dijeron tener pocos síntomas y el 21,4% sí tuvo síntomas de coronavirus.

México acumula casi 230 mil muertes por Covid-19

México reportó 243 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas por lo que llegó a 229 mil 821 muertes desde el inicio de la pandemia.

Además, reportó 3 mil 282 casos nuevos que eleva a 2 millones 448 mil 820 casos confirmados de Covid-19 desde 2020.

Con estas cifras, México se ubica como el cuarto país con más muertes por Covid-19, sólo detrás de Estados Unidos, Brasil e India.

El 74% de los adultos en México tienen obesidad o sobrepeso

De acuerdo con el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, Simón Barqueta, el 74,1% de las mujeres y hombres en México con más de 20 años presentan obesidad o sobrepeso.

Esto representa un aumento de 2.8 puntos porcentuales con respecto al 2012.

Obesidad en México (Cuartoscuro)

Simón Barqueta informó que la Ensanut 2020 reveló la prevalencia de obesidad o sobrepeso es mayor en las mujeres , con el 76% con respecto al 72% en los hombres.

Esto quiere decir que ni siquiera 3 de cada 10 adultos en México tienen un peso saludable.

Por otra parte, la obesidad infantil pasó del 34% en 2012, al 38% en 2020 y en adolescentes del 34,9% al 43,8% en el mismo periodo.

Con información de El Universal