La disputa al interior de la 4T al momento está claramente definida en favor de Claudia Sheinbaum, si bien Marcelo Ebrard continúa en segundo lugar intentando disputarle la delantera. Ahora bien, cuando se considera a Gerardo Fernández Noroña en el ejercicio, los resultados específicamente limitados a los pre candidatos de Morena se alteran sustantivamente.

SDPnoticias, a través de la empresa MetricsMX, ha ido midiendo bimestralmente el sentido del voto del electorado y las preferencias de la ciudadanía hacia uno y otros presidenciables que se consideran compiten dentro de la Cuarta Transformación. Esto como complemento al tracking diario de las intenciones del voto de los electores con respecto a las posibles corcholatas a suceder al presidente AMLO que también se publica aquí en este diario.

Esta encuesta bimestral ha tomado en cuenta a los pre candidatos de la Cuarta Transformación mejor posicionados al momento (mediados de marzo de 2023); las figuras afines a Morena que pudieran representar a dicho partido (ya sea solas o en la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’) en la contienda presidencial del 2024.

Tanto en este ejercicio, como en sus ediciones de septiembre y noviembre de 2022 y enero de 2023, se planteó a una muestra representativa y aleatoria de electores esta pregunta:

“De estos políticos, ¿quién prefiere que sea el candidato de Morena para presidente de la República en el 2024?” Encuesta MetricsMx

La diferencia en esta ocasión con respecto a los levantamientos previos -para estar más en consonancia con otras mediciones de diversas casas encuestadoras-, es que se incluyó al diputado petista Gerardo Fernández Noroña como posible abanderado de Morena y aliados. Ese elemento genera previsibles disrupciones en los apoyos de los encuestados por lo que respecta a quien sería su contendiente preferido para la elección presidencial preferido dentro de Morena.

Los resultados de esta pregunta se presentan a continuación (para fines de comparación, también se transcriben los datos obtenidos el mes de septiembre, noviembre y enero pasados; mismos que NO incluían al legislador Fernández Noroña).

La encuesta MetricsMx de marzo de 2023 rumbo a las elecciones 2024 por la Presidencia (Eduardo Díaz)

¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena para presidente de la República en el 2024?

De los cinco presidenciables por Morena que se consideran en esta medición, Claudia Sheinbaum es a quien más porcentaje de encuestados la desean ver como candidata en el 2024 (34.1%). “El factor Noroña” le resta casi cinco puntos porcentuales si se le compara con la medición pasada (38.9% en enero), mas este no le disputa a la jefa de gobierno capitalino la delantera (la diferencia entre CS y GFN es de más de 12 puntos porcentuales).

En esta medición, Marcelo Ebrard en obtuvo un 23%; casi 11 puntos porcentuales menos que en enero (34.1% de preferencias ciudadanas). Nuevamente, ello en gran parte de explica al haber introducido a la figura de Fernández Noroña. En otras palabras, el tener a este diputado dentro del abanico de opciones como posibles presidenciables de Morena afecta más a Ebrard que a Sheinbaum.

El petista se coloca en estos momentos con un apoyo nada despreciable para convertirse en el abanderado del obradorismo rumbo al 2024, obteniendo 21.7% de preferencia entre los respondentes (solo a 1.3% de diferencia con respecto al secretario de Relaciones Exteriores).

Adán Augusto López (16.4%) y Ricardo Monreal (4.8%) quedan claramente relegados en cuarto y quinto sitio, donde considerar a Gerardo en una encuesta para definir al abanderado de Morena a la Presidencia de la República afectaría solo marginalmente a López Hernández (de enero a marzo, factor Noroña incluido, pierde medio punto porcentual) y muy considerablemente a Monreal (de enero a marzo pierde cinco puntos porcentuales).

Una posible interpretación de lo anterior es que algunos de los descontentos o no tan convencidos con Claudia Sheinbaum como abanderada de la 4T en el 2024 (el ala no radical de Morena y del obradorismo), de no existir Fernández Noroña como opción, se decantarían por Marcelo Ebrard o por Ricardo Monreal. Y en el mismo sentido, todo indica que la base de apoyo de Sheimbaum y de Adán Augusto está ya definida y es muy sólida.

Falta tiempo para que se lleve a cabo la contienda. Pero todo sigue apuntando a que la coalición conformada por Morena y partidos afines se tendrá que decantar entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, a menos que se considere a Gerardo Fdz., en cuyo caso se dibujaría una clara vencedora con Claudia Sheinbaum y dos subcampeones: el canciller y el diputado petista.

Metodología de la encuesta MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 13 de marzo de 2023 a 1,400 mayores de edad residentes de México. Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 10 de marzo de 2023. Se ajustaron los datos en base a las características de género y edad de la lista nominal del INE del 10 de marzo de 2023.

Las estimaciones tienen un margen de error de +/- 2.62% con un nivel de confianza del 95%.