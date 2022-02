En la CDMX se manifiestan ucranianos contra ataque de Rusia

En la CDMX se manifiestan un grupo de ucranianos que radica en México, contra el ataque de Rusia ordenado por Vladimir Putin.

La tarde de este viernes 25 de febrero, un grupo de ucranianos que vive en México, se concentró en las inmediaciones del Ángel de la Independencia en la CDMX, para manifestarse contra el ataque por parte de Rusia.

Portando carteles con mensajes en contra de Rusia, Vladimir Putin y la guerra, los ucranianos se manifestaron para pedir un alto a la movilización militar en su país.

Durante la manifestación, los ciudadanos ucranianos, la mayoría de ellos mujeres, condenaron la acción militar de Rusia, ya que consideraron que se tratan de actos violentos e innecesarios.

Entre gritos ahogados en llanto, los ucranianos demandaron al presidente de Rusia, Vladimir Putin, poner un alto a la guerra en contra de su país, señalando sus deseos de volver a ver sus familias.

Protesta de ucranianos en la CDMX (Mario Jasso / Cuartocuro)

Ucranianos pidieron a los medios de comunicación llevar el mensaje a su país

De la misma forma, los ucranianos hicieron un llamado a los medio de comunicación internacionales que acudieron al Ángel de la Independencia, que hicieran llegar sus peticiones a las televisoras de Rusia y Ucrania.

Así lo pidieron los ciudadanos de Ucrania al señalar que mientras corren los días bajo el ataque de Rusia, es cada vez más complicado establecer comunicación con sus familias.

Lo anterior, señalaron los ucranianos radicados en México, debido a que muchas de sus familias se esconden en búnkers para evitar el fuego por parte de los militares.

Al advertir que no sus familias no tienen señal en sus teléfonos y solo cuentan apenas con radios o televisiones, los ucranianos pidieron llevar el mensaje para que “sepan que no están solos”.

Protesta de ucranianos en la CDMX (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Mañana 26 de febrero se realizará una manifestación en la embajada de Rusia

Durante la manifestación en la CDMX, los ucranianos indicaron que mañana se llevará a cabo otra protesta en las inmediaciones de la Embajada de la Federación Rusa en México.

Para dicha manifestación, los ucranianos extendieron una invitación a los mexicanos para que se sumen a la acción de protesta.