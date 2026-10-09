El senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, respondió a las críticas por reunirse con representantes de OnlyFans en el Senado de la República.

Reyes Carmona señaló que el encuentro tuvo carácter institucional y permitió abordar temas relacionados con la regulación de plataformas digitales, privacidad y seguridad.

La reunión ocurre mientras el legislador también enfrenta escrutinio público por sus posturas respecto a La Luz del Mundo y otros episodios de su trayectoria política.

¿Qué temas abordó Emmanuel Reyes con OnlyFans?

Reyes Carmona informó mediante sus redes sociales que recibió en su oficina a representantes de OnlyFans provenientes de Inglaterra para conversar sobre asuntos digitales.

El senador explicó que el diálogo incluyó la protección de datos personales, un tema relevante ante el crecimiento de los servicios y mercados digitales.

También se abordó la seguridad en internet, con énfasis en generar condiciones que reduzcan riesgos para las personas que utilizan plataformas digitales.

Emmanuel Reyes con representantes de OnlyFans (X | Emmanuel Re)

Otro asunto fueron los derechos de los creadores, particularmente de quienes obtienen ingresos mediante servicios digitales y requieren condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades.

La conversación también contempló medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de limitar su acceso a contenidos o servicios no apropiados.

Reyes Carmona sostuvo que la innovación tecnológica debe desarrollarse conforme a la ley, respetando los derechos humanos y combatiendo cualquier forma de explotación.

El encuentro ocurre después de cuestionamientos relacionados con sus vínculos y posturas sobre La Luz del Mundo, organización cuyo líder, Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos.