De cara a las elecciones 2022, Mario Delgado hizo un llamado para que los funcionarios que integran el gabinete del presidente AMLO, le “echen la mano” a los candidatos a gobernador de Morena.

En conferencia de prensa, Mario Delgado se dijo confiado de que los candidatos de Morena a gobernador en las elecciones 2022, tienen la capacidad de alzarse con la victoria.

Sin embargo, el dirigente nacional de Morena pidió a los funcionarios que forman parte del gabinete de AMLO, “echarle la mano” a los candidatos del partido que contenderán en las elecciones 2022.

En su llamado, Mario Delgado señaló que los integrantes del gabinete de AMLO, deben apoyar los intereses del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones 2022.

Así lo indicó Mario Delgado Carrillo al exponer que los funcionarios del gabinete de AMLO o incluso los gobernadores de Morena, no deben de olvidarse de apoyar al partido.

Al advertir que están conscientes de la restricciones estipuladas en la ley, el dirigente nacional de Morena sugirió a los funcionarios dedicar los fines de semana para apoyar a los candidatos.

Por ello, pidió a figuras como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López , participar los días sábados o domingos en los actos de campaña de los candidatos de Morena.

Tras destacar que hay funcionarios que así lo han hecho, como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard , el dirigente nacional de Morena convocó a quienes dijo, son referentes de la Cuarta Transformación.

Mario Delgado resaltó que cuando fue senador, acompañó a los candidatos de Morena por orden de quien entonces era líder del partido, en referencia al presidente AMLO.

Al ser cuestionado sobre si el llamado exhibe la debilidad de los candidatos de Morena en las elecciones 2022, Mario Delgado rechazó que sus abanderados necesiten un impulso.

No obstante, indicó que los funcionarios del gabinete de AMLO y gobernadores , no deben olvidarse de que todos los militantes del partido tienen que hacer trabajo de base.

Asimismo, destacó que los candidatos de Morena en las elecciones 2022, tienen la capacidad de ganar por si solos, pero añadió, también pueden presumir a sus “figuras nacionales”.

“Lo que les estamos pidiendo es que no se les olvide el trabajo de base que siempre hay que hacerse en Morena. No importa si eres senador, no importa si eres diputado, gobernador o integrante del gabinete (...) Nuestros candidatos pueden solos, pero es importante presumir a nuestras figuras nacionales y apoyar al movimiento”

Mario Delgado