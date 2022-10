En conferencia de prensa, Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, sentenció que “El Rey del Cash”, libro de Elena Chávez, no se sustenta con pruebas.

“Es un libro que no tiene ninguna prueba, entonces pues es, puros dichos, pero se ve la mano ahí, peluda, de los conservadores”.

Además, señaló que es evidente que el discurso es propagado por los conservadores o la oposición, pues sostienen el mismo argumento sobre el financiamiento de Morena.

Sobre el cual Mario Delgado, acompañado de Andrea Chávez –considerada como el relevo generacional de AMLO–, dijo que es de carácter público y Morena se formó con el esfuerzo de los mexicanos.

Estos señalamientos surgieron luego de que Mario Delgado fuera cuestionado sobre si es verdad como lo indica El Rey del Cash que participó en el financiamiento ilícito de dinero en efectivo para la campaña de AMLO en 2006.

De acuerdo con lo señalado en el discurso del libro, Mario Delgado habría sido el responsable de recibir las maletas con el dinero en efectivo en la casona de San Luis Potosí.

Sin embargo, Mario Delgado negó tal información, pues además de asegurar que El Rey del Cash no se sustenta con pruebas, dijo que en Morena no son iguales.

Al contrario, reiteró que es una estrategia de la oposición para desprestigiar a Morena y a la Cuarta Transformación.

“Imagínense que hubiéramos tenido maletas, pues no, no somos iguales. Los de las maletas son los que compraban votos para las reformas en las Cámaras. Nosotros no somos iguales, por supuesto es otra estrategia de la derecha para tratar de desprestigiar a nuestro movimiento”.

Mario Delgado