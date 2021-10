¿El PRD tiene dirigente? Piden al partido revelar quién es

México.- ¿El PRD tiene dirigente? Frente a la negativa en la respuesta a esta pregunta en una solicitud de información dirigida al partido, el INAI le ordenó revelar quién es su presidente nacional.

Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) entregar su declaración patrimonial y de impuestos.

La solicitud de información dirigida al PRD

La decisión del INAI ocurre luego de que se presentó una solicitud de acceso a la información el PRD, la cual respondió negativamente argumentando que no existe la figura de “dirigente” en su estructura orgánica.

En la solicitud de información, una persona pidió conocer el nombre del dirigente del partido, su sueldo, prestaciones anuales, declaración de impuestos y la patrimonial.

Sin embargo, el PRD respondió que no existe esa figura y que el desempeño de los cargos de representación y de dirigencia del partido son de carácter honorífico, por lo que consideró improcedente responder.

Lo anterior pese a que el partido debería contar con esos datos .

Resolución del INAI sobre el PRD y su dirigente

Este caso fue presentado ante el pleno del INAI por el comisionado Oscar Guerra Ford , quien señaló que el PRD no respondió en los tiempos que marca la legislación a una solicitud de transparencia.

También aseguró que el partido negó entregar el nombre del dirigente del partido, su sueldo y prestaciones anuales, su declaración de impuestos y la patrimonial, aunque sí tienen estos datos.

Y que el PRD no atendió la solicitud de información al responder que no cuenta con la figura de “dirigente”, pues no informó el nombre de la persona que dirige el partido, sin importar cuál es su denominación .

“Cuando el PRD emitió su respuesta extemporánea, hizo una interpretación restrictiva de la inquietud del solicitante, comunicó que no tiene un dirigente, lo cual desde luego atenta contra el principio de máxima publicidad y los objetivos de proveer lo necesario para que todos los solicitantes puedan tener acceso a la información”.

Además, el comisionado explicó que si bien la persona que desempeña el cargo de Presidente Nacional no recibe un sueldo o prestaciones por su desempeño en dicho cargo, el sujeto obligado no manifestó que la documentación fuera inexistente.

Entonces, consideró que es posible deducir que el PRD cuenta con dicha información.

Instituciones deben entregar la información correcta y expedita

Oscar Guerra Ford subrayó que este caso ejemplifica las prácticas que deben superar las instituciones pues a casi 20 años del derecho de acceso a la información, actúan de forma incorrecta ni expedita.

La decisión del pleno del INAI es que el PRD debe revelar el nombre de la persona que ocupa el cargo de presidente nacional y entregar su declaración; si tiene datos personales, elaborar las versiones públicas.