La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a Rubén Rocha que proporcione los datos de su ubicación cuando Ismael El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos.

La detención de El Mayo Zambada, quien fue traicionado y entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y líder de ‘Los Chapitos’, sigue siendo objeto de investigación desde el pasado 25 de julio.

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, salió salpicado en la investigación, ya que en la declaración de El Mayo Zambada, el narcotraficante dijo que fue emboscado con una supuesta reunión en la que participarían:

Aunque todavía no hay certeza de que Rubén Rocha realmente fuera a participar en la supuesta reunión, se han acrecentado los rumores de un posible vínculo entre el gobierno de Sinaloa con el narcotráfico , situación que el presidente AMLO ha desmentido.

En ese contexto, Rubén Rocha también negó cualquier vínculo con el Cártel de Sinaloa y la supuesta reunión con los líderes criminales el pasado 25 de julio, cuando se suscitó la detención de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

“Es mentira que estuve el 25 de julio con el tema que se llevaron al señor Zambada”, aseguró Rubén Rocha, quien también dijo estar dispuesto a acudir a la FGR en cuanto fuera citado.

En conferencia de prensa, Rubén Rocha dio a conocer que la FGR ya le solicitó datos probatorios de su ubicación el 25 de julio, para deslindar cualquier vínculo entre él con la detención de El Mayo Zambada.

Cabe recordar que El Mayo Zambada, según la declaración del narcotraficante, fue secuestrado por Joaquín Guzmán Lopez a las afueras de Culiacán, Sinaloa, pues supuestamente se llevaría a cabo la reunión con Rubén Rocha en Huertos de Pedregal.

Tras ser secuestrado, fue trasladado en un avión hacia El Paso, Texas, en donde fue entregado por Joaquín Guzmán López a las autoridades de Estados Unidos.

“La Fiscalía me ha pedido que entregue datos probatorios de que no estuve (en el lugar del secuestro), si me los pide los doy. Como dijo el presidente (AMLO), nosotros tenemos que ir a declarar ante la autoridad cuando nos lo pida, no tengo ningún problema para eso”.

Rubén Rocha