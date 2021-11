El INE no hará una revocación de mandato “patito”: Ciro Murayama

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que no harán una revocación de mandato “patito” como pretenden los legisladores de Morena.

En entrevista par Así las cosas de W Radio, Ciro Murayama recordó que los legisladores de Morena afirmaron que se hizo un ajuste al presupuesto del INE conforme a lo que se asigno en 2020, año no electoral.

Sin embargo, Ciro Murayama aseveró que los diputados malentienden la revocación de mandato al pensar que no debe ser considerada una elección y esperar que sea como una encuesta.

“Eso de volver una elección una encuesta no tiene ninguna viabilidad ni seriedad. Estamos hablando de que se vaya el presidente, ¿se va a ir por una encuesta?. Esta vez no nos están permitiendo hacerla materialmente, entonces no vamos a hacer un remedo de consulta, no vamos a hacer una revocación patito”

Ciro Murayama, consejero del INE