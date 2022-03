La inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será el lunes 21 de marzo, sin embargo, el hotel que operará dentro de las instalaciones no está terminado.

El 15 de marzo, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comentó que pasaría la noche previa a la inauguración del AIFA en el Hotel de las instalaciones.

Esa mañana, AMLO aseguró que el hotel ya estaba construido en su totalidad, y dijo que pasaría la noche del domingo en él.

Al día siguiente, en la conferencia mañanera, AMLO desistió de su decisión anunciada un día antes, alegó que no pasaría la noche en el Hotel del AIFA para no verse influyente.

El presidente refirió que, aunque el hotel ya estaba construido en su totalidad, le faltaba una certificación, y que por ello no dormiría en él.

“Por cierto, ya no me voy a ir a dormir ahí. No, porque ya está terminado el hotel pero no está certificado es un procedimiento y no quiero verme influyente”

AMLO