AMLO: Les voy a demostrar que al AIFA haré de 30 a 40 minutos el día de la inauguración

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que ya no dormirá en el hotel de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para demostrar que hará entre 30 y 40 minutos de trayecto.

El mandatario aseguró en la conferencia mañanera del 16 de marzo que va a llegar desde Palacio Nacional al Aeropuerto Felipe Ángeles en máximo 40 minutos.

El mandatario recordó que se ha criticado la distancia a la que se encuentra el Aeropuerto de Santa Lucía al grado de mostrar que pretendía pernoctar en el hotel que se construyó.

Además, compartió que saldrá de Palacio Nacional a las 5 de la mañana y aseguró que tardará entre 30 y 40 minutos en llegar.

“Me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno, media hora o 40 minutos porque me voy a ir a las 4 de la mañana… no, me voy a ir a las 5 porque tengo que estar a las 6 allá”

AMLO anunció el 15 de marzo que pasaría la noche en el hotel del Felipe Ángeles la noche previa a la inauguración el próximo 21 de marzo.

Sin embargo, aclaró que ya no dormirá en el hotel de Santa Lucía porque no quiere verse “influyente”.

El mandatario compartió que el hotel del AIFA ya está completamente construido; sin embargo, dijo que falta que éste sea certificado.

Asimismo, dijo que no se quedará en el hotel la noche del domingo 20 de marzo para dejar que se continúe con el proceso de certificación sin verse influyente.

“Por cierto, ya no me voy a ir a dormir ahí. No, porque ya está terminado el hotel pero no está certificado es un procedimiento y no quiero verme influyente”

