Eduardo Verástegui, candidato independiente a la presidencia de México, intentó recrear un polémico video de Elon Musk en el que aparece con un fusil Barrett calibre 5, el más poderoso del mundo; éstas fueron las reacciones.

Elon Musk compartió un video en sus redes sociales con un arma con un peso de 147 kilos y 1.44 metros, la cual es capaz de derribar aeronaves y perforar vehículos blindados; su precio ronda los 13 mil dólares (más de 226 mil pesos).

“Tengo un arsenal de armas, la mayoría de las cuales compré en California antes de que cambiaran la ley para que fuera imposible hacerlo”, escribió Elon Musk en respuesta a un comentario de manera previa a la publicación.

“Disparé una calibre 50 con la cadera mientras caminaba. Quizás tenga el vídeo en alguna parte”, dijo y después compartió el video, “eso fue en el sitio de prueba de cohetes SpaceX en Texas hace unos 4 años. Estamos allí desde 2002″, precisó.

Eduardo Verástegui intentó recrear la escena en la que Elon Musk dispara algunas balas de su fusil Barrett calibre 5 en cámara lenta y este fue el resultado.

Hip-firing my Barrett 50 cal pic.twitter.com/OkNnjWid0r — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2023

VIDEO: Eduardo Verastegui recrea escena de Elon Musk y reaccionan en redes sociales

Eduardo Verastegui intentó recrear la escena antes descrita que protagonizo Elon Musk con el fusil más poderoso del mundo, en este caso con un arma larga con la cual apuntó, en una suerte de práctica de tiro, hacia un objetivo.

Sin embargo, el video de Eduardo Verastegui no fue muy bien recibido en las redes sociales, pues más de un usuario reaccionó desfavorablemente; “sí te creo. Solo un católico pro-vida ‘lee’ con un fusil”, comentó un usuario.

“Las armas son para los policías o agentes, pero no creo sea una buena imagen de candidato presidencial, porque esa no es la tarea de un presidente”, dijo alguien más que justificó el uso de armas en Sound of Freedom.

“Vas requetebién Eddy, ya solo te falta usar la famosa frase de Make México Great Again”, lanzó un usuario más de Twitter.

Eduardo Verastegui se registra como candidato independiente a la presidencia de México

Eduardo Verastegui se registró como candidato independiente a la presidencia de México el 7 de septiembre de 2023; “quiero cambiar a México, esto es una lucha por la libertad de México”, dijo afuera de las oficinas del INE.

“Estoy convencido de que no va a ser por la vía de siempre, por la brecha de siempre; los mismos partidos de siempre; los mismos políticos de siempre; las mismas promesas de siempre; y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo”, dijo.