En medio del proceso de selección de consejeros del INE, ¿Edmundo Jacobo recibirá 10 millones de pesos por renunciar al órgano electoral? Esto sabemos sobre el secretario ejecutivo del instituto.

Edmundo Jacobo ocupa el cargo de secretario ejecutivo del INE desde 2008. Es decir, cuenta con 14 años en el mismo puesto, razón por la que el presidente AMLO lo apodó “Don Porfirito”.

El Plan B de la reforma electoral contempló la salida de Edmundo Jacobo del INE. Sin embargo, dos semanas después de su destitución, fue restituido el 13 de marzo de 2023, pero luego anunció su renuncia:

María Esther Azuela y Sergio López Ayón serán los integrantes del comité para evaluar a los aspirantes del INE.

Mario Llergo, representante de Morena en el INE, acusó con un documento que Edmundo Jacobo recibirá más de 10 millones de pesos por compensación y otros conceptos tras renunciar al órgano electoral.

El documento que presentó Mario Llergo indica que Edmundo Jacobo recibirá 2 millones 325 mil pesos por compensación de 14 años de trabajo; 82 mil 346 pesos de finiquito y 8 millones 179 mil pesos de seguro de separación individualizado.

El total de esta cantidad asciende a 10.5 millones de pesos.

Esto dijo el representante de Morena en su exposición:

El representante de Morena también denunció con un documento el 16 de marzo de 2023 que Lorenzo Córdova recibirá el concepto de 9 millones de pesos al finalizar su servicio en el INE.

Lorenzo Córdova sí recibirá 1.9 mdp, de acuerdo con su propia información, pero eso solo representará la compensación laboral, dijo Mario Llergo de Morena.

Sin embargo, a esta cantidad se deben sumar más de 7 mdp por seguro de separación individualizado y 121 mil pesos por finiquito, según indicó el documento que presentó el representante del partido.

Lorenzo Córdova es el actual presidente consejero del INE. Estudió Derecho en la UNAM y cuenta con un doctorado en Teoría Política por la Universidad de Turín en Italia.

Proviene de una familia de intelectuales:

Lorenzo Córdova cobró relevancia en 2015. Siendo ya presidente consejero del INE, un audio reveló la postura racista del representante del órgano electoral.

Este punto fue retomado por Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2021, cuando denunció el uso faccioso dentro del INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama:

“No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto cabrón. A ver güey, había uno que no mames, no te voy a mentir, te voy a decir como hablaba ese cabrón: Yo jefe gran nación Chichimeca vengo Guanajuato. Yo decirte a ti diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones. No mames, cabrón, cuando te estoy diciendo esto no sé si sea cierto que hablé así. Vio mucho Llanero Solitario, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca, no mames, está de pánico cabrón”.

Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE.