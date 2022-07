Los diputados de Movimiento Ciudadano que viajaron a Ucrania a “solidarizarse con la guerra” son la burla en redes sociales.

Se trata de los diputados de Movimiento Ciudadano: Salomón Chertorivski, Jorge Álvarez Máynez y Julieta Mejía así como la panista, Riult Rivera, quienes se han vuelto la burla en redes sociales:

Fue el pasado 11 de julio, que los diputados de Movimiento Ciudadano así como la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), se embarcaron en una gira de trabajo con destino a la región de Kiev, para “solidarizarse” con la población ucraniana.

La intención de los legisladores es “llevar un mensaje claro de solidaridad y apoyo del pueblo mexicano ante una de las más infames agresiones político-militares de nuestro tiempo”, informó Movimiento Ciudadano por medio de un comunicado.

Después de 19 horas de viaje en tren desde la frontera con Polonia, los diputados de Movimiento Ciudadano llegaron a Kiev, la capital de Ucrania sede de los principales ataques de Rusia, para conocer de primera mano los estragos de la guerra.

Este es el puente que conectaba la ciudad de Irpen con Kiev en Ucrania. Destruido por el propio ejército ucraniano para evitar el avance de las tropas rusas. En 5 días lograron evacuar a miles de personas a pesar de su destrucción. La historia👇🏻 pic.twitter.com/gky2nqnZlw — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) July 14, 2022

Mientras los legisladores de Movimiento Ciudadano comparten parte de su estadía en Ucrania, los usuarios de redes sociales han tomados sus acciones como una burla.

“¿Vacaciones en Europa? Que suerte que la invitación llegó justo para coincidir con el verano”, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en redes sociales.

“Como no hay violencia en Michoacán, Guanajuato, Campeche, Guerrero, Baja California etc. Esto es la cara del progresismo: ser buenitos preocupándose por problemas externos para no ver los propios”, señaló un usuario, quien acusó el viaje de los diputados de Movimiento Ciudadano se realiza con recursos públicos.

Por su parte, la embajada de Ucrania en México expuso que la delegación de diputados mexicanos se reunirá con representantes de las estructuras gubernamentales de Ucrania.

En los próximos días los legisladores de Movimiento Ciudadano así como la diputada panista visitarán el parlamento de Ucrania para expresar su solidaridad.

De esta forma y con este tipo de acciones es como los diputados de Movimiento Ciudadano también han buscado exhibir el desinterés de Morena ante el enfrentamiento bélico.