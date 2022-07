El youtuber mexicano Alex Tienda, quien tuvo la oportunidad de viajar a Ucrania para documentar la invasión rusa, compartió algunos de los pormenores de su experiencia.

Fue en una entrevista con el reportero Ernesto Buitrón, donde Alex Tienda confesó que la experiencia cambió su vida.

El influencer compartió que fue una aventura llena de miedo, nervios y adrenalina, sin embargo, él ya haber hecho coberturas similares, lo ayudaron a sobrellevar la situación.

“Había nervio, había miedo. Ya sabía a lo que iba y lógicamente sí sabía lo que representaba, pero a ayudó mucho que estuve en la guerra de Afganistán también, que ya había estado en Corea del Norte y vas entendiendo cómo tienes que moverte en el lugar”, contó.

Alex Tienda comentó que para documentar este tipo de acontecimientos, es necesario “investigar muchísimo del lugar”, para así poder 0darle una voz a la gente que está ahí”.

Alex Tienda admitió en entrevista, durante la Pink Carpet de los MTV Miaw, que se sintió al borde de la muerte durante su visita a Ucrania durante la invasión rusa.

El creador de contenido señaló que “desde antes de entrar estaba consciente de que era una posibilidad ya no salir de ahí”.

Relató que, “cuando cayó la primera bomba”, se dio cuenta de que su vida estaba en peligro, sin embargo, continuó con su labor.

“Cuando cayó la primera bomba me cayó el veinte de ‘estoy hasta el otro lado del país, de donde podría salir, entonces tengo que atravesar todo el país y hay mucha posibilidad de que me caiga una bomba y ya no salga”.

Alex Tienda