Diego Fernández de Cevallos llama a AMLO “miserable demagogo y mesiánico”

Tras darse a conocer los avances en los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para las elecciones del 6 de junio, se confirmaron varios resultados adversos a Morena.

Por lo anterior, Diego Fernández de Cevallos criticó la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al desestimar los triunfos de los partidos de oposición en los pasados comicios.

En su cuenta de Twitter, Diego Fernández de Cevallos compartió su respuesta al conocer los resultados no favorables para él de la elección de 1994.

Fernández de Cevallos indicó que en aquella ocasión su respuesta fue la de un demócrata y no “la de un miserable demagogo y mesiánico”, en alusión a AMLO.

Ante la comparación de su respuesta con la de AMLO, aclaró que no son iguales.

“Al conocer los resultados de la elección de 1994, en la que fui candidato presidencial, mi respuesta fue la de un demócrata, no la de un miserable demagogo y mesiánico. ¡Claro que no somos iguales!” Diego Fernández de Cevallos

Discurso postelectoral de Diego Fernández de Cevallos en 1994

En su publicación, Diego Fernández de Cevallos también compartió el video de su discurso tras las elecciones de 1994.

En el audiovisual, se observa a Diego Fernández de Cevallos junto a Felipe Calderón y otros panistas acompañándolo en su discurso postelectoral.

En tal mensaje, Diego Fernández agradeció la participación y el apoyo de los votantes panistas pese a la derrota en la contienda con Ernesto Zedillo del PRI.

Además, aseguró que en ese momento no podía autoproclamarse “nada”, ni asumir una actitud de protagonismo mesiánico.

“Sólo digo y ratifico que no puedo autoproclamarme nada, ni mucho menos asumir una actitud de protagonismo mesiánico que nadie me ha pedido y que no tengo derecho a sustentar”, dijo Fernández de Cevallos en 1994.

Durante el metraje, Diego Fernández indicó que Acción Nacional seguiría por esa misma vía para conseguir la transición partidista, misma que lograría 6 años después con Vicente Fox Quezada.