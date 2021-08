Nepotismo y compadrazgo ¿Por qué creerle a AMLO?

Nepotismo, amiguismo, compadrazgo y cacicazgos son la característica del gobierno del compañero presidente y camarada López Obrador, a todos los niveles y en la mayor parte de las dependencias la 4T se convirtió en negocio familiar.

Esto a pesar de que AMLO , como un gran acontecimiento dictara, desde el púlpito mañanero, la siguiente recomendación:

A los secretarios del Gobierno federal, a los directores de empresas u organismos paraestatales, a los servidores públicos en general, me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen… les reitero no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el Gobierno en su beneficio por favor de sus recomendados, eso incluye a mí esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante… sólo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal.

Sin embargo, tristemente, el primero en incumplir la recomendación es el propio compañero y camarada presidente Andrés Manuel López Obrador y de ahí para abajo, la mayoría de su gabinete.

Todo queda en familia

AMLO acaba de nombrar recientemente como secretario de Gobernación a quien fuera gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández , y algunas publicaciones ya especulan sobre su parentesco: El Economista señala: Por su parte, Adán Augusto López, quien es primo del presidente de la República, agradeció a López Obrador el nombramiento:

La hermana de Adán Augusto López Hernández , Rosalinda López Hernández es la actual administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT y esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

Otra de sus hermanas, Silvia, es esposa de Humberto Mayans Hermida, quien es administrador central de la Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior y su padre Humberto Mayans Canabal uno de los cinco consejeros independientes de Pemex.

Otra familiar de AMLO , su prima Felipa Obrador, quedó al descubierto por una investigación del periodista Carlos Loret, quien mostró los contratos que obtuvo con Pemex por más de 364 millones de pesos.

Su hermano Pío, lo grabaron recibiendo dinero para el movimiento de AMLO al lado de David León, su primer encargado de Protección Civil; además de que la Sedatu, le asignara un contrato por 89 millones de pesos para remodelar el estadio de béisbol “Luis Anzaldo Arroyo”, hogar de las Guacamayas de Palenque, propiedad de Pío.

Jessica Moreno, cuñada de AMLO , esposa de su hermano Arturo, desvió 80 millones de pesos a través de 20 empresas durante su encargo como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la administración del exgobernador priista Javier Duarte.

Otra cuñada de AMLO , Concepción Falcón, siendo Primer Síndico de Hacienda del Municipio de Macuspana, resultó implicada en un desfalco de 200 millones de pesos.

También trascendió que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cedería cerca de 2.5 hectáreas de terreno a una empresa ligada a la nuera de AMLO , Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán.

El nepotismo se repite a todos los niveles

La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde tiene a sus primas, Tania Tiscareño Luján, como Jefa del Departamento de Comité Nacional de Profesionalización de la Asistencia, perteneciente al DIF; a Karina Luján Luján, que ocupa el cargo de Directora de Asuntos Penales de la Secretaría de la Función Pública; su hermana, Bertha María Alcalde Luján, es ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública y hasta a su mamá, Bertha Luján Uranga, como presidenta del Consejo Nacional de Morena.

Otro caso es el de los hermanos Concheiro Bórquez. Elvira, Doctora en Sociología y activista política, fue nombrada por AMLO como Tesorera de la Federación (¿Sabrá algo de finanzas y contabilidad para administrar los recursos de la federación?). Su hermano Luciano, economista, especializado en Ciencias Sociales y Rurales, es subsecretario de Educación Superior de la SEO.

En CFE, están Manuel Bartlett y su hijo León, un contratista impune del Gobierno federal que vendió ventiladores para hospitales Covid-19 por 31 millones de pesos y hace unos días, de acuerdo con información del portal Latinus, la Sedena le otorgó a Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V, empresa de León Manuel Bartlett, un contrato por 31 millones 135 mil 708 pesos.

En la SENER que comanda Rocío Nahle, también encontramos parientes y compadres. Nahle entregó un super contrato a la empresa Grupo Huerta Madre, propiedad de su compadre el empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hayek, que en consorcio con la compañía holandesa Van Oord, se hizo además de un contrato por 4 mil 968.8 millones de pesos.

El compadrazgo entre Nahle y Quintanilla Hayek se hizo público desde enero de 2018, cuando la entonces candidata de Morena al Senado reconoció ante un medio local su relación tras darse a conocer que el empresario sería beneficiado por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos con la renta de un terreno que serviría como depósito de basura.

¿Cómo creerle a AMLO que en su gobierno no hay nepotismo, amiguismo y compadrazgo luego de ver todos estos ejemplos de relaciones amañadas que existen en su Gabinete?