Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, informó su intención en llegar a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en las elecciones 2024, por lo que podría competir con Omar García Harfuch.

Así lo dio a conocer en entrevista con La Jornada, en donde el dirigente nacional de Morena afirmó que él posee conocimientos en materia de seguridad, finanzas y educación, por lo que sabría gobernar la capital del país.

Su mención se da a unos días de que inicie el registro de aspirantes a la candidatura por la jefatura de gobierno de Morena, el próximo 25 y 26 de septiembre.

Cabe destacar que además de Mario Delgado y de Omar García Harfuch, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa con solicitud de licencia, también quiere competir por la candidatura para representar a la 4T.

Mientras que por parte de la oposición, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, adelantó que pedirá licencia a su cargo para aspirar a la candidatura de la alianza Va por México.

El dirigente nacional de Morena aseguró que él podría gobernar la CDMX porque cuenta con experiencias en áreas fundamentales, como: seguridad, finanzas y educación, lo que le puede servir para hacer “un buen gobierno”.

