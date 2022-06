El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado volvió a batear la oferta de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) de unirse a las filas de la oposición para las elecciones 2024.

Dante Delgado pidió a la alianza de Va por México que ya no lo inviten a “subirse al Titanic”, ya que aseguró que su partido no estará con un “proyecto fracasado”.

Desde una ponencia en Guadalajara, Jalisco con miembros de su partido Dante Delgado afirmó que estarían en búsqueda de científicos y académicos para que se sumen a sus filas, para así tener a personas de todos los pensamientos y regiones de México.

Por lo que MC espera ser “la construcción de un proyecto socialdemócrata que dé solución a los graves problemas de seguridad, economía y salud que enfrenta el país”.

Va por México es una “verdadera tragedia electoral”: Dante Delgado

Igualmente en este sentido, Dante Delgado afirmó que la oposición de Va por México es una “verdadera tragedia electoral”.

Por lo que pidió que le dejen de insistir que MC se una a las filas de Va por México ya que ellos no quieren estar en un barco que se va a hundir tal y como pasó con el Titanic, aseguró que eso es algo que su partido no va a permitir.

Que quede claro: la alianza de @MovCiudadanoMX es y será con las y los ciudadanos de todos los sectores y de todas las regiones de México en la construcción de un proyecto socialdemócrata que dé solución a los graves problemas de seguridad, economía y salud que enfrenta el país. pic.twitter.com/sHGyOVBHNP — Dante Delgado (@DanteDelgado) June 27, 2022

También, Dante Delgado le habría pedido a la oposición ser clara con su tipo de alianza de la que no están convencidos del todo, ya que como pasó en las elecciones 2022 por la gubernatura de Quintana Roo, el PRI y el PAN junto con el PRD tomaron caminos separados.

Aún así estas elecciones 2022 las ganó la candidata de Morena y del Partido Verde en Quintana Roo, Mara Lezama.

Mientras que también recordó que la oposición sólo ganó dos gubernaturas de seis en estas elecciones 2022, por lo que aseguró que con esto su partido trabajará por su cuenta para las elecciones 2024.

Cabe recordar que desde el pasado 12 de junio Dante Delgado ya había informado que MC va a competir solo para las elecciones 2024.

Aunque aún no hay un claro posible candidato, hay personas que apuntan que podría ser Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, Nuevo León, no obstante el mismo no se ha pronunciado si realmente quiere esta candidatura presidencial.

¿Cómo va Luis Donaldo Colosio Riojas en el tracking diario de la encuesta Metrics MX?

De acuerdo con la encuesta Metrics MX del tracking diario de este martes 28 de junio, para los posibles candidatos de MC a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Riojas se mantiene a la cabeza con un 28.5% (tres décimas menos que ayer).

Mientras que Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco de su mismo partido tiene un 9.1% (tres décimas más que ayer) y Samuel García de Nuevo León quien queda en un tercer lugar con un 6.5%. (dos décimas más que ayer).