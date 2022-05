La participación de Checo Pérez hoy en la F1 es de sentimientos encontrados para el piloto y para los aficionados mexicanos, sobre todo los que empezaron a ver estas carreras justo cuando Checo empezó a figurar en los primeros lugares de la clasificación de pilotos.

En los deportes profesionales hay jerarquías y objetivos. La gente de Red Bull tiene en mejor estima a Verstappen por lo que ha logrado y porque, en realidad, ha necesitado pocas veces que Checo lo ayude de una manera tan obvia como la de hoy. Verstappen es el corredor insignia de la escudería austriaca Red Bull y seguramente ganará mas primeros lugares porque es un excelente piloto. Hoy tuvo una ayuda que lo ayudó a estar en primer lugar y seguramente estos puntos son los que serán la diferencia a final de temporada.

Checo es muy buen piloto, pero no es la estrella de Red Bull. Y según las proyecciones, también es complicado que pueda ganar el campeonato de pilotos porque está Verstappen y un par de pilotos que han ganado mas cosas que él. ¿Fue buena la apuesta de Red Bull? Creo que sí, aunque duela. Ellos saben que el que va a sacar las papas del horno en algún momento va a ser Verstappen, ellos con el que tienen un compromiso. Al final, si no le gusta a Checo pues puede buscar otros equipos. No creo que lo haga pues actualmente está en uno de los mejores equipos de la F1 gracias a él y a Verstappen.

Colosio, MC, 2024 y el Checo Pérez

¿Por qué digo que Dante Delgado le quiere hacer un “Checo Pérez” a Colosio? Dicen que Delgado tiene un compromiso con Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco, para que él sea el bueno para MC en las boletas del 2024. Están haciendo a un lado a Luis Donaldo por diversas razones o excusas. Que si es muy joven, que si solo ha sido alcalde, que él llegó a la fila después de Alfaro entre muchas otras.

No dudo que el joven Colosio tenga aspiraciones presidenciales y viendo su popularidad creo que sería un buen candidato. Eso de ganar no lo sé pues de aquí a las presidenciales hay un buen trecho y creo que nadie esta seguro de hacerlo.

¿Le serviría a Dante Delgado, por ende a MC, bajar del asiento de la candidatura presidencial?

Colosio podría irse con la alianza opositora

A diferencia de lo de Checo, MC no es el mejor partido de México, ni el que tiene las grandes mayorías. Creo que Colosio podría ir con cualquier otro partido sin problema y competirle a Morena y dejar atrás a MC. En el mundo de los partidos políticos, ya nadie se “muere” con el partido, ni los partidos son tan atractivos como para no quererlos dejar.

Imagine a Colosio como candidato de la Alianza Opositora. Tal vez él podría como el Ave Fénix, encender de nuevo los motores del PRIismo o alzar la voz por el PANismo. En una de esas podría ser hasta una buena elección para Morena, aunque ellos ya tienen los asientos ocupados.

Invito a Dante Delgado a ver las progresiones de popularidad de Alfaro y de Colosio y que de ahí tenga una mejor base para su elección de candidato. Serán unas elecciones complicadas pues todo pinta para que la 4T se extienda otros 6 años. ¿Lo podrán hacer sin su patriarca en las boletas? Se pone interesante el 2024.