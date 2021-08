El golpe blando atrás de los que buscan revocación

LIBROS DE AYER Y HOY

Está previsto que el actual gobierno será ratificado en la consulta de revocación de mandato el próximo 3 de marzo. Y se asegura eso porque es difícil que el voto de la oposición rebase a la gente que está con AMLO , en los 50 por ciento más uno, de los más de 37 millones que exige la mencionada consulta. Pero son muy evidentes algunos mexicanos a la hora de enseñar la oreja. Y peores los que se dicen cercanos como el tan controvertido Ricardo Monreal. Agarrados de la escuelita de la Suprema Corte, tras la oscura redacción de la consulta popular, buscan desesperados resolver en un reglamento lo que quizá no podrán hacer en las urnas y en la redacción de la pregunta que se utilizará en esa consulta. Aunque hay diferencias, si se mira bien, las dos han sido promovidas desde la esfera gubernamental. El interés presidencial de que se califiquen los mandatos del ejecutivo, llevó a la reforma constitucional de revocación. El nombre no es sin embargo el adecuado. Debería ser revocación o permanencia del mandato. Con revocación se sobrentiende porque el voto decide, pero en estas cosas hay que ser muy estrictos en el lenguaje. La señora Corte y su tribunal, a veces son obtusos en la interpretación.

EL GOLPISMO BUROCRÁTICO RONDA LA MENTE DE TRAIDORES

La democracia es el mejor sistema, sostiene AMLO , pero en ese sistema o el que pretende ser, se cometen violaciones tanto o peores que en los más nefastos sistemas. La destitución de Dilma Rouseff en 2016 y el autonombramiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela en 2019, son parte de esas violaciones. Lo más grave es que muchos países que se presumen democráticos apoyaron y proclamaron triunfos en los casos mencionados. Se capta, entonces, que el problema no es a partir de principios democráticos, sino ideológicos. Los dos gobernantes contra los que iban dirigidas ambas acciones, son de izquierda. Los países que apoyaron están insertos en el neoliberalismo y se suman a la postura e intereses de Estados Unidos, El fracaso posterior de los casos brasileño y venezolano, está a la vista. Por un lado se eligió a un gobierno de ultraderecha repudiado no solo por el pueblo sino por muchos de los países que condenaron a Dilma y en eso se ve su contradicción. Y en el segundo si realmente hubiera habido fuerza para imponer a Guaidó lo hubiéramos visto, o hubo un recule de Donald Trump, instigador del golpe. Ahora ambas partes se someten a una discusión de avenimiento en México que asume su viejo papel, pero hasta este momento ya cerradas las primeras pláticas, no hay acuerdos.

UN PROCESO DE REVOCACIÓN LEGAL BIEN PLANTEADO, EVITA DESVÍOS

Conocedor de la debilidad humana que ahora vemos expresada en algo tan evidente como la redacción de una pregunta, sobre la que se enviaron mínimo seis diferentes, el gobierno impulsó en su primeros tiempos la revocación de mandato. La ciudadanía afirmará o negará y los que son opositores pueden desahogar sus intenciones. A la fecha de la consulta que organizará el INE, se anteponen un mes previo, las firmas del 3 por ciento de los empadronados que equivale a 2 millones 805 mil 854. Tendrán que ser mínimo 17 estados los que reúnan esas firmas. Y como era previsto, conociendo su costumbre, el INE ya está pidiendo para la consulta. Dinero que será mejor desahogar con presupuesto y votos, la intención de los que ambicionan el presupuesto a partir del poder. La historia está llena no solo en México, de deposiciones, golpes, muertes y trampas administrativas, como las que culminaron un mandato. Dos casos son muy dolorosos y a esos la historia los consigna: las muertes de Francisco I. Madero y de Vicente Guerrero, ambos ultimados por la traición. El primero por Victoriano Huerta y el segundo por Anastasio Bustamante que tuvo como cómplice en la conjura al intelectual Lucas Alamán. En el libro El guerrero del Alba (Grijalbo 2007), la historiadora Raquel Huerta Nava, hija del gran poeta Efraín Huerta, relata la extraordinaria historia de Guerrero hijo de padre afro y de madre indígena, uno de los héroes preclaros de nuestra independencia. Otros libros relatan paso a paso como fue la traición de Bustamante

