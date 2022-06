El senador Damián Zepeda, aseguró que el PAN necesita de un cambio urgente que podría no ocurrir debido a que no hay espacio para el debate en un partido dominado por el autoengaño.

En entrevista para Así las cosas, el panista aseguró que ha estado hablando sobre la n ecesidad de un cambio desde el día siguiente a las elecciones del 5 de junio.

Así como el abrir una reflexión “real y profunda” donde se valore todo, pero particularmente las decisiones que se han tomado en los últimos años y los resultados obtenidos por ellas.

Por otra parte, criticó el autoengaño que se vive dentro del PAN cuando se celebra una derrota que “rayó en el desastre” como un triunfo porque Morena no obtuvo el triunfo en los 6 estados.

De acuerdo con Damián Zepeda, el PAN tiene que reconocer que tiene un problema o terminará cometiendo los mismos errores lo que provocará que el resultado “siempre sea el fracaso”.

“El principal paso que tienes que dar para resolver un problema, si no aceptas que tienes un problema lo que vas a hacer es continuar haciendo lo mismo”

Recordó que en las elecciones pasadas 6 estados renovaron gobiernos y de esos mismos estados, donde ninguno era gobernado por Morena, ganó en 4, quitando el control de 4 al PAN y quedó con 1.

“Yo no sé en qué planeta eso es triunfar, realmente no se trata de sacar cuchillos, no se trata de prender la hoguera pero sí de hacer una reflexión”

Damián Zepeda