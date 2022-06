Durante la conferencia mañanera de hoy 16 de junio, AMLO se burló del abandono de Va por México a Alejandro Moreno, dirigente del PRI e integrante de la alianza de oposición.

El presidente AMLO se sumó a las críticas que hay contra quienes se aliaron con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, porque lo dejaron solo ante la petición de líderes de ese partido que quieren su renuncia.

AMLO dijo que los integrantes de la alianza Va por México han sido ingratos con Alejandro Moreno, pues él “les dio todo y ahora ni lo conocen”.

El presidente AMLO añadió que en lugar de salir a defender a Alejandro Moreno todos se quedaron callados y emitió la consigna “Alito aguanta, el pueblo de levanta”, burlándose de la situación.

AMLO se unió a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien cuestionó si la oposición ha salido a defender al priista, refiriéndose al dirigente del PAN, Marko Cortés.

Mario Delgado también se lanzó en contra de :

De acuerdo con Mario Delgado, esa lista de políticos se han posicionado en contra de la cuarta transformación y a favor de la coalición Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, pero sin respaldar a Alejandro Moreno.

Esta mañana AMLO opinó sobre las acusaciones que atraviesa Alejandro Moreno, de acuerdo a sus palabras “en términos políticos” ayuda que todo se ventile.

Haciendo alusión a los supuestos audios en los que Alejandro Moreno habla sobre la venta ilegal de medicinas y despensas en las entidades actualmente gobernadas por el PRI.

Además de la acusación de enriquecimiento ilícito y los resultados en las elecciones que casi le cuestan su destitución como líder nacional del partido.

Bajo ese contexto, AMLO indicó que el resolver e investigar lo que ocurre con relación a las denuncias es cosa de la Fiscalía, pues si ellos opinan se les acusa de persecución política.

Por lo que, dijo que ya no se metería en cuestiones partidistas y solicitó a la Fiscalía atender e investigar la situación, así como resolver el caso.

“Que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la Fiscalía en este caso, la que resuelva, porque si no nos acusan de persecución y he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza, además en términos estrictamente políticos hasta ayuda el que todo esto se ventile”

AMLO