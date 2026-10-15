La Secretaría de la Defensa Nacional informó la detención de José Luis, alias “Wicho”, señalado como presunto operador de la organización delictiva Los Rugrats.

El detenido fue localizado el 13 de octubre en la sindicatura de Villa Unión, municipio de Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo realizado por autoridades federales y estatales.

De acuerdo con la dependencia, “Wicho” es requerido por autoridades de Estados Unidos por un delito relacionado con posesión de cocaína para distribución.

El “Wicho” de Los Rugrats es detenido en Sinaloa

La Sedena señaló que José Luis es considerado operador financiero y logístico de Los Rugrats, organización con presencia en Sinaloa y Durango.

Según el comunicado, “Wicho” trabajaba bajo las órdenes directas de Carlos Alberto, identificado como líder de dicha organización delictiva.

La dependencia indicó que Los Rugrats son afines a la facción encabezada por Mayo Zambada del Cártel del Pacífico, de acuerdo con información de inteligencia.

Detención de José Luis N, alias “Wicho” (Gobierno de México)

La captura ocurrió durante trabajos de Inteligencia Militar Central de la Sedena, con participación de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

También participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes realizaron el operativo coordinadamente en Villa Unión.

La Sedena informó que José Luis fue detenido en flagrancia delictiva el 13 de octubre, durante las acciones desplegadas por las autoridades.

Tras la captura, fueron asegurados armamento, droga, numerario y un vehículo, objetos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.