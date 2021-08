¿Cuánto cobra Ana Elizabeth García Vilchis, encargada del “Quién es quién en las mentiras de la semana”?

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” de la conferencia mañanera de AMLO, percibe un sueldo bruto mensual de 81 mil 034 pesos.

De acuerdo con la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, Ana Elizabeth García Vilchis recibe un sueldo neto estimado de 56 mil 318 pesos .

Lo anterior, por su cargo de Directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, encabezada por Jesús Ramírez Cuevas.

La sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” fue inaugurada el pasado 30 de junio.

Sin embargo, hasta el 10 de agosto, Ana Elizabeth García Vilchis no figuraba en la nómina del gobierno federal.

Si bien ya aparece en el portal de Nómina Transparente, no es así en el de Declaranet, donde aún no aparece su registro como servidora pública.

Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la república, percibe un sueldo bruto de 158 mil 270 pesos, que se traduce en un sueldo neto de 109 mil 997.65 pesos.

Mientras que el presidente AMLO percibe un sueldo neto estimado de 111 mil 933.92 pesos mensuales.

¿Quién es Ana Elizabeth García Vilchis?

Según su perfil en LinkedIn, Ana Elizabeth García Vilchis es coordinadora de Contenidos Web en La Jornada de Oriente desde 2011.

Estudió la Licenciatura en Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

No obstante, García Vilchis no se ha habría titulado todavía, dado que no hay registro con su nombre en la base de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública.

La sección “Quién es quién en las mentiras” de la mañanera de AMLO expone las noticias más virales que difunden contenido falso o engañoso, a consideración del gobierno.

La sección de Ana Elizabeth García Vilchis busca “desmentir”, con versiones del gobierno federal, información que se publica en medios de comunicación nacionales e internacionales.