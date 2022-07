El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, podría ser otro de los candidatos rumbo a las elecciones presidenciales de México.

A dos años de que se elija al nuevo presidente de México en las elecciones 2024, y con tantos políticos que han levantado la mano para ocupar el cargo, Cuauhtémoc Blanco se suma.

El mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco, compartió que aunque actualmente su atención está en el estado, el ser presidente de México no está fuera de sus objetivos.

Esto a pesar de las dificultades y señalamientos que ha atravesado durante su mandato en Morelos, considerado uno de los 5 estados más peligrosos de México en mayo de 2022.

Con dicha declaración Cuauhtémoc Blanco se incorpora a otros personajes que han confirmado la presidencia como una de sus aspiraciones, entre ellos:

Conforme a lo señalado por Cuauhtémoc Blanco en entrevista para diferentes medios de información, su vida en la política podría continuar y el ser presidente de México es algo que le gustaría.

El mandatario de Morelos comentó que continúa con aspiraciones políticas, pero aún no es tiempo de decidir cuál será su siguiente proyecto.

Pues acorde a sus palabras, el ser Presidente de México sí le gustaría, aunque no todavía, dijo que “algún día” podría trazar ese como su siguiente objetivo.

Esto debido a que aún le faltan más de dos años y medio para concluir su periodo gubernamental en Morelos, por lo que su atención debe estar fija en la entidad.

“Mi objetivo es estar aquí y cuando se acerquen las elecciones tomaré una decisión, si sigo en la política o voy a otro objetivo que siempre he deseado”.

Bajo esa línea, Cuauhtémoc Blanco manifestó que aunque es muy rápido para lanzarse a la silla del ejecutivo de México, sí le gustaría.

“Es muy rápido, pero sí, sí me gustaría, algún día”

Luego de que le cuestionaron quién es su “corcholata” favorita para la presidencia de México, Cuauhtémoc Blanco señaló que no tiene preferencia por ninguno.

El examericanista expresó que quien tomará la decisión referente al futuro de la silla presidencial de México son los mexicanos.

Por lo que apuntó “que gane el mejor”.

“Que gane el mejor, yo siempre les he dicho y muchas veces lo he dicho aquí, quien toma las decisiones es la gente, no nosotros”.

Cuauhtémoc Blanco