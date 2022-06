El Club América aplastó 5-2 al Club León, en partido amistoso disputado en California; sin embargo, el canterano Román Martínez fue quien se robó las miradas con su festejo “ a lo Cuauhtémoc Blanco ”.

El juvenil de la Sub 20 fue titular ayer con las Águilas y convirtió el tercer gol por la vía del penalti, pero su festejo fue el que dio de qué hablar.

Román Martínez festejó acostado y posando sobre el césped, tal y como lo hizo Cuauhtémoc Blanco en un duelo ante el Atlas FC.

Pero ese festejo ha sido cuestionado por considerarlo “fuera de lugar” y de un “joven desubicado”; algunos lo han aplaudido y de hecho piden la titularidad del apodado ‘Mozumbito’.

“Un consejo para ti, Román, sigues teniendo 3 dígitos en la playera, no eres todavía del primer equipo: haz tus propios festejos y no te burles de nadie, porque todavía no eres nadie”, escribió el usuario Realidad Americanista.

No es la primera vez que Román Martínez festeja así

Román Martínez, atacante canterano del Club América, hizo recordar al ídolo azulcrema, Cuauhtémoc Blanco, con su festejo, aunque no es la primera vez que lo hace.

El futbolista de 19 años hizo lo mismo en la reciente final de la categoría Sub 20, ante el Club Tigres en el Estadio Azteca . El jugador de las Águilas hizo el primer gol en el encuentro de vuelta y festejó de la misma manera.

Aquella ocasión, no se levantó la polémica como ayer. Tal vez, por el encuentro y la categoría en la que se hizo la celebración.

Román Martínez celebrando su gol en la final de la Sub 20 (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo surgió ese festejo de Cuauhtémoc Blanco?

El 29 de septiembre de 1999, el Club América y Atlas FC se enfrentaron en una Prelibertadores en el Estadio Azteca.

La relación entre Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Antonio Lavolpe, entonces entrenador de los Zorros, no fue la mejor después del paso del “Bigotón” por las Águilas, dos años antes.

Se volvieron a enfrentar y las cosas no terminaron bien... Al menos para el estratega del Atlas FC.

Cuauhtémoc Blanco anotó un gol y fue a acostarse frente a él, con la posición recién imitada por el canterano Román Martínez.

