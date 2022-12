El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que el cubrebocas vaya a ser una medida obligatoria en México ante el repunte de casos de Covid-19.

Durante la conferencia mañanera de este martes 13 de diciembre recordó que a nivel federal, el uso obligatorio de cubrebocas nunca se indicó a nivel nacional.

“Lo dijimos en innumerables ocasiones durante las conferencias vespertinas... las medidas de salud publica no se pueden imponer... lo que requieren es convencimiento de la gente... de que haya una persuasión amable, incluyente, para que las personas cambien una conducta... el cubrebocas es un instrumento... que ayuda a disminuir la salida de secreciones respiratorias... en la medida que traiga cubrebocas los virus no van a propagarse y disminuye la probabilidad de contagio, pero definitivamente no vamos a poner una medida de carácter obligatorio... las medidas que se imponen no son útiles, no son efectivas.”

