Conacyt está poniendo trabas a mujeres dedicadas a la ciencia, señala abogada

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) está poniendo trabas a las mujeres dedicadas a la ciencia con reglamento de becas, aseguró la abogada Melissa Ayala.

De acuerdo con la coordinadora del área legal de GIRE, el anteproyecto del reglamento de becas, que señala suspender el apoyo cuando existe un embarazo puede ser una forma de amenaza a las mujeres, lo que calificó de preocupante.

En entrevista para Así las cosas Melissa Ayala cuestionó sobre a quién se afecta de manera desproporcionada y aseguró que no hay muchas personas que puedan tener el lujo de que se les suspenda una beca.

Melissa Ayala aseguró que la vaguedad en el reglamento de becas del Conacyt, específicamente en el artículo 20, da espacio a la discrecionalidad administrativa y es una afrenta contra las mujeres y las personas con la capacidad de gestar.

Recordó que dicho artículo menciona que será causa de la suspensión de la beca cuando alguna de las becarias se encuentre:

Así como a los becarios que sean padres que presenten la documentación que lo acredite.

La abogada aseguró que este artículo es problemático debido a que, en primer lugar, no señala quién debe solicitar la suspensión de la beca, a diferencia de otras fracciones.

Ayala aseveró que dicha vaguedad puede genera que se convierta en una forma de amenaza y abusos de autoridad contra mujeres y personas con la capacidad de gestar que se embaracen.

Como segundo punto, no se señala a partir de cuándo se reanudaría el pago de la beca, lo que considera preocupante y califica como “una atrocidad” porque deja un amplio margen para la discrecionalidad administrativa.

Por otra parte, Melissa Ayala reflexionó que, si el artículo tenía la intensión de ser un apoyo para las mujeres, está mal elaborado.

La abogada consideró que, si la intención era proteger el derecho de las mujeres a ejercer la maternidad y su derecho a la reproducción, el argumento fue “muy flaco”.

Asimismo, dijo que la mejor manera para ser de ayuda era extender el plazo de la beca por lo que dura el embarazo en lugar de suspenderla, debido a que “nadie puede darse el lujo” de perderla.

“Si efectivamente lo que se quería era proteger a las mujeres…por supuesto que esta no era la forma. Lo que se debió hacer, por ejemplo, es extenderlo por ese periodo (embarazo)”

El anteproyecto del Conacyt dice en su artículo 16, fracción 2, que los becarios que realizan sus estudios en el extranjero, así como los becarios extranjeros que estén en México tienen que abstenerse de participar en cualquier tipo de protesta política.

Ayala recordó que este artículo se encuentra en el reglamento de becas desde 2009; sin embargo, aclaró que eso “no es pretexto” para mantenerlo.

Además, aseguró que el anteproyecto del Conacyt debió eliminar dicha fracción debido a que interfiere con el derecho humano de la libre expresión y el derecho a manifestarse.

El Conacyt emitió un comunicado en el que asegura que es falso que suspenderá las becas a quienes participen en protestas o por embarazo.

Asimismo, aseguró que la propuesta del reglamento de becas es analizada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y está en espera de los comentarios para “mejorar y fortalecer su contenido”.

Sin embargo, la abogada señaló que los comentarios y propuestas del Conamer no son vinculantes, esto quiere decir que luego de recibir el análisis, el Conacyt aún puede aplicar el reglamento tal como el anteproyecto establece.

“Algo que tenemos que saber es que los dictámenes que emite la Conamer no son vinculantes…si la Conamer le dice: me mandaron todas estas observaciones y todos estos comentarios negativos, Conacyt todavía puede decir: ah bueno, qué bueno que me lo mandaste, pero yo voy a presentar así mi reforma”

Melissa Ayala, abogada