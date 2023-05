El senador de Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, compartió cómo se llevó a cabo la comparecencia del Gabinete de Seguridad con la Comisión Bicameral de Congreso de la Unión.

En entrevista con Así las cosas, el senador aseguró que es muy positivo que se haya llevado a cabo la comparecencia del Gabinete de Seguridad ante el Poder Legislativo. Esto a pesar de que el encuentro fue privado y no se permitió el acceso a la prensa ni al canal del Congreso.

Sin embargo, lamentó que el informe que se brindó a los senadores y diputados se diera “como una mañanera”, por el tipo de presentación.

¿Seguirá la estrategia de seguridad “abrazos no balazos”? Esto dijo Ricardo Monreal

De acuerdo con Emilio Álvarez Icaza, la presentación del informe del Gabinete de Seguridad se dio como si fuera dado en una mañanera.

Esto porque, de acuerdo con el senador de Grupo Plural, se realizó como las presentaciones con imagen que se dan desde las conferencias del presidente.

“Valoro muy positivo la presentación de la información del general secretario. Él hizo el esfuerzo de brindar información que no está impresa en el informe…La secretaria y el almirante también dieron información pero me sentí más en el marco de una mañanera”

Sin embargo, reconoció la presentación de Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien brindó información más allá de la escrita en el reporte a diferencia de:

Asimismo, resaltó que quedó de manifiesto que es muy importante que se continúen con las reuniones de trabajo dinámico y aclaró que la Comisión Bicameral continuará operando el mismo tiempo que tienen permitido estar en las calles las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, Emilio Álvarez Icaza se quejó de que el Gabinete de Seguridad negara que se hace uso de Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, “cuando hay evidencia de ésto”.

Compartió que se dio a los miembros del gabinete una lista con al menos 10 nombres de civiles que son espiados con el uso de este software.

Sin embargo, la secretaria Rosa Icela Rodríguez “se limitó a responder: no a lugar” a la pregunta referente al espionaje.

“La secretaria Rosa Icela sencillamente se limitó a responder que no a lugar a esa pregunta y pues claramente yo le digo: perdóneme pero está difícil que en mi casa, es decir, el Senado de la República, me digas qué puedo preguntar y qué no puedo preguntar y claro que a lugar…Si el gobierno encabeza la negación el problema se hace más grande y ayer quedó en evidencia”

Emilio Álvarez Icaza