Eco Live rechazó haberse enriquecido con la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles Rivera al cobrar un seguro de 100 millones de pesos del Axe Ceremonia 2025, como se difundió en redes sociales.

La suma asegurada de una póliza es el límite máximo de cobertura, no necesariamente el monto que se paga por un siniestro. La cifra que se ha difundido no corresponde a lo que se recibió. Eco Live

La empresa admitió que, tal como lo estipula la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, el festival sí tenía un seguro de responsabilidad civil.

Sin embargo, Eco Live dijo que la póliza de seguro se hizo efectiva con la familia de Berenice Giles después de llegar a un acuerdo, lo cual no ha sucedido con familiares de Miguel Ángel Rojas.

ECO Live (Especial)

ECO Live niega enriquecimiento y reconoce falta de arreglo con familia de Miguel Ángel Rojas

En un comunicado, ECO Live dijo lamentar la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas ocurrida el 5 de abril de 2025, al tiempo que negó beneficiarse con algún seguro tras el Axe Ceremonia.

Sabemos que ningún comunicado alivia el dolor de sus familias, de sus amistades y de sus colegas, y les reiteramos nuestro respeto Eco Live

Respecto a la reparación integral del daño a ambas familias, señaló que con la familia de Berenice Giles se firmó un acuerdo de reparación integral, por lo que el proceso ya ha concluido.

En el caso de la familia de Miguel Ángel Rojas, recordó que esta decidió continuar con el procedimiento judicial sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo reparatorio.

También señaló que los fondos del seguro están destinados a las familias de los fotoperiodistas fallecidos, y que el resto de los recursos se mantiene en reserva para ese fin.

Caso Axe Ceremonia: vinculan a proceso a Grupo Eco, Obra Negra y Operadora Eclectic (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Caso Axe Ceremonia: ocho personas y tres empresas seguirán proceso por homicidio culposo

En cuanto al proceso, ECO Live informó que en la audiencia inicial un juez de control vinculó a proceso a ocho personas y tres empresas por el delito de homicidio culposo, incluyendo a La Agencia de los Socios.

Agregó que la autoridad fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y decidió que las personas involucradas siguieran el proceso bajo medidas cautelares.

La compañía afirmó que, aunque la vinculación a proceso permite que la investigación continúe bajo control judicial, la determinación de responsabilidades será exclusivamente competencia del Poder Judicial.