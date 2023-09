Hoy domingo 10 de septiembre, Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena en las elecciones 2024, recibió la constancia que la acredita como coordinadora de defensa de los comités de la 4T; Te invitamos a leer el minuto a minuto en vivo de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena.

La exjefa de Gobierno de la CDMX resultó ganadora en la encuesta madre de Morena el 6 de septiembre de 2023, así como en el ejercicio de cuatro casas encuestadoras propuestas por los seis aspirantes de la contienda.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el fin de su dirigencia en la 4T durante la mañanera del 7 de septiembre, día en que entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum como suerte de relevo.

Tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena: Mensaje íntegro de Claudia Sheinbaum

Muchas gracias compañeros, compañeras.

Queridos gobernadores, gobernadoras, jefe de gobierno, senadoras y senadores, diputadas y diputados de nuestro movimiento, consejeros, consejeras, a la presidenta del Partido Verde, a Karen Castrejón; al presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya; a nuestros compañeros, compañeras parte del gabinete del gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Compañeros, compañeras, amigos y amigas.

Quiero agradecerles a todas y a todos, en especial al presidente de mi partido, Mario Delgado; a la secretaria general de mi partido, a Citlalli Hernández; al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo; y también -como bien se dijo aquí- quiero un aplauso por favor, a los cientos de compañeros y compañeras de Morena que participaron en este ejercicio inédito por su entrega.

Quiero reconocer aquí también, el trabajo de nuestro compañero Adán Augusto López, de nuestro compañero Ricardo Monreal, de nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña y de nuestro compañero Manuel Velasco. Compañeros de lucha todos ellos, mi mayor respeto, siempre llamando a la unidad y al compañerismo y tengo que decirlo también, la puerta está abierta de Morena.

Inicio esta intervención, porque nuestro compañero presidente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador está en Santiago de Chile hoy, y quiero iniciar esta intervención recordando que el día de mañana se cumplen 50 años del Golpe de Estado en Chile.

Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con su convicción por la paz, la democracia y la justicia, y por lo que representa para México Salvador Allende y los miles de chilenos y chilenas que llegaron refugiados a nuestro territorio, después de aquel cruento, autoritario y sangriento golpe de estado, se encuentra nuestro presidente con Beatriz y una parte de su gabinete en este hermano país, como diría Pablo Milanés, pisando las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberada, seguramente con la representación del pueblo de México, se detendrá a llorar por los ausentes, pero también a celebrar que nuestro México y muchos países de América Latina, caminan con el rumbo de las causas justas de sus pueblos.

Desde aquí un saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al presidente Boric y nuestra lucha incansable para que nunca más vuelvan gobiernos autoritarios y represores, no solo en América Latina, sino en ningún lugar del mundo.

En nuestro país vivimos un momento extraordinario, son casi cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y México ha cambiado profundamente para bien, en lo económico, en lo político, en lo social, pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento sustentado en nuestra historia y en un profundo sentido de fraternidad que el 27 de noviembre del 2022, en aquella marcha histórica, el presidente llamó Humanismo Mexicano y vale la pena mencionar estos logros, una y otra vez, porque no los ha habido en ningún otro lugar del mundo en este periodo y si la oposición los quiere regatear y malinformar, a nosotros nos corresponde difundirlos con orgullo, porque siempre es un honor estar con Obrador.

¡Es un honor estar con Obrador!

Sí, pensión universal a más de 12 millones de adultos mayores; más de 12 millones de estudiantes becados; más de dos millones y medio de jóvenes que han tenido acceso al apoyo para construir su futuro; fertilizantes gratuitos para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; cerca de 500 mil campesinos y campesinas que siembran vida; recursos a las madres y padres de familia para mejorar escuelas; apoyo a madres trabajadoras; más de 800 mil maestros de educación básica basificados; rescate de Pemex, de CFE; construcción del Tren Maya, el Interoceánico; apertura del concurso para 10 parques industriales en el Istmo; refinerías, presas, puertos, carreteras, aeropuertos; mejora de espacios públicos para infraestructura, planes de justicia para pueblos originarios en donde se les regresan tierras; derechos de agua; promueven bienestar y autonomía y reconocen y promueven las lenguas y culturas originarias; caminos artesanales; nacionalización del litio; la Planta Solar más grande de América Latina; el Plan Sonora; la ampliación de los distritos de riego para garantizar la soberanía alimentaria.

Y no lo dije, pero también hay que decirlo, disminución de los índices delictivos, porque no lo dicen los medios, pero es una realidad.

Y no podemos dejar de mencionar que en estos años se consolida la democracia

Obras estratégicas para garantizar el derecho al agua; un nuevo modelo de salud pública que se va consolidando; aumento salarial; desaparición del outsourcing; modificación de las pensiones en consenso con los empresarios del país y todo ello, sin endeudar, cobrando impuestos sin aumentarlos en términos reales, respetando la autonomía del Banco de México; eso sí, en medio de una pandemia que llevó a una crisis económica y por supuesto vacunando a toda la población de manera gratuita.

Por si fuera poco, récord de empleo formal, de inversión extranjera directa, primer socio comercial de Estados Unidos, la moneda más sólida, reservas históricas del Banco de México, disminución de desigualdades y de la pobreza, pues sí es una hazaña. Erradicar la corrupción y los privilegios no sólo es ético, sino que además funciona y da resultados.

Y no podemos dejar de mencionar que en estos años se consolidó la democracia con el ejercicio de plebiscito para decidir entre todos y todas si se juzgaba a expresidentes y por supuesto el ejercicio de la revocación de mandato.

Se fortalece una forma de gobernar cercana al pueblo, que no reprime, que respeta la libertad de expresión, movilización y reunión, pero que promueve el debate y permanentemente defiende la lucha incansable contra cualquier forma de discriminación.

Se recupera nuestra memoria histórica y además, hoy las mujeres estamos en espacios públicos que hace cinco años eran inconcebibles: gabinetes paritarios, congresos paritarios, 10 gobernadoras electas, más mujeres en la Suprema Corte, gobernadora en el Banco de México y Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación.

Por eso somos mayoría, porque el pueblo de México está con la Transformación, están aquí 23 gobernadores y gobernadoras el jefe de Gobierno, diputadas y diputados, senadores que conformamos una gran mayoría en nuestro país.

Sí, falta mucho por hacer, pero se ha hecho muchísimo y sobre todo se consolida ese cambio verdadero tan anhelado por el pueblo de México que crea justicia, democracia, derechos y libertades. Por ello hablamos de continuar la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México y de triunfar el próximo año con mucha contundencia.

Es en ese marco, a casi cinco años de cumplirse el gobierno de la Cuarta Transformación, es que el presidente, siempre generoso, demócrata, propuso como militante y dirigente de nuestro partido, tomó la decisión de proponer a este Consejo, que la coordinación del movimiento no se decidiera por él, sino que la decidiera el pueblo de México a partir de un método democrático e inédito. Y una vez más ese ejercicio se cumplió y hoy se ha fortalecido todavía más la democracia de nuestro país.

Cuando tuve el honor, hace unos días, de recibir emocionada el bastón de mando de manos del presidente López Obrador de nuestro movimiento, dije -y lo digo hoy- que no los voy a defraudar y que voy a estar a la altura de las circunstancias. Lo reitero, porque entiendo el momento histórico que estamos viviendo y sé que nuestro movimiento tiene causas profundas que no podemos traicionar.

Nosotros, nosotras, los que estamos aquí, dirección política de nuestro movimiento y millones y millones de mexicanas y mexicanos que se sienten identificados con la Cuarta Transformación, estamos aquí porque luchamos por causas y porque tenemos convicciones y principios.

¿Y cuáles son esas causas? Garantizar los derechos del pueblo de México: la educación pública, la salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno, el empleo digno, el derecho a una pensión cuando se llega a la vida mayor, el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva; en suma, que todas las mexicanas y mexicanos puedan vivir una vida digna y plena sin discriminación.

Nuestras causas son la democracia, la soberanía, la libertad, el acceso a la justicia, la defensa de nuestra soberanía, nuestras causas son erradicar toda forma de corrupción y erradicar toda forma de discriminación; toda forma de autoritarismo, nuestra causa es no volver nunca a la guerra y construir la paz con justicia. Sí, nuestro movimiento tiene causas, que son las causas justas del pueblo de México.

Cuando tomé el bastón de mando de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador dije también que México ya no es de unos cuantos, que hablar de continuar el cambio verdadero, significa continuar con la transformación y que México seguirá siendo cada vez más de todas y de todos con un mandato que no podemos traicionar, el que establece que la democracia, la libertad, la fraternidad y la verdadera justicia se hace realidad cuando se apoya a las y los de abajo y que un país no puede prosperar cuando se favorece a los más prósperos; que no hay prosperidad si no es compartida, o de forma más clara que, por el bien de todos, primero los pobres.

Por ello, cuando nos preguntan ¿y ustedes qué defienden? ¿Cómo se identifican? Es muy sencillo, somos humanistas y somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de México y a no perder, sino por el contrario, avivar aún más, la llama de la esperanza.

Por supuesto, no debemos olvidar, que siguen presentes los que quieren regresar al pasado, ahora con máscara de cambio, como la mentira de Fox, y hay que recordarlo a los jóvenes, pues ya son 19 años del desafuero. Ellos prometieron un cambio y acabaron con un fraude, ellos, los del pasado, nunca cumplieron con sus promesas y nunca las van a poder cumplir, porque son la imagen viva de la corrupción, porque defienden el privilegio, porque marcharon al mismo compás del desafuero, del fraude, del clasismo y el racismo.

Solo hay que seguir mostrándolos, ellos quieren llamarse ahora Frente Amplio. No, son el mismo PRI y el mismo PAN, son el PRIAN que hoy no tiene ideología ni nada que ofrecer, más que hablar en contra de nuestro movimiento y regresar al viejo modelo de los negocios al amparo del poder público, que por lo demás ya demostró su fracaso.

Y como dije, solo hay que seguirlos descubriendo porque suelen usar disfraces, de “feministas”, de “demócratas” o más recientemente de “ciudadanos” que llaman a una falsa reconciliación.

Que quede muy claro, las y los mexicanos no quieren reconciliarse con la corrupción, con el conflicto de interés, con la guerra, con la represión y el autoritarismo, o con el pasado de privilegios. Las y los mexicanos, con excepción de aquellos que añoran el pasado, saben que hay rumbo, hay proyecto, que hay Cuarta Transformación y que hay mujeres y hombres honestos, de convicción que estamos dispuestos a defenderlo y fortalecerlo.

Hoy una vez recibida mi constancia de los comités de Defensa de la Transformación, quiero proponerles cinco tareas, porque hay que dejar tareas, tenemos buen maestro.

La primera, el fortalecimiento de la organización de nuestro movimiento que, como sabemos, se hace desde abajo, casa por casa consolidando y formando nuevos Comités de Defensa de la Transformación, en cada cuadra, en cada sección electoral, en cada municipio y en cada estado.

Soy finalmente la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, así que la primera tarea, conformar comités.

La segunda tarea, que aquí están nuestros compañeros que llevan rato haciéndola, la consolidación de nuestro programa, continuidad, le digo yo “Con Sello Propio”, pero hay que llamarle por su nombre, continuidad con cambio. Hay que terminar ese programa muy pronto y hoy voy a recibir -creo- un resumen, pero nos vamos a poner a trabajar porque tenemos que tener un programa muy claro.

El tercero, la difusión de los logros de la Cuarta Transformación y en su momento, por supuesto, de las propuestas de continuidad con cambio.

El cuarto fundamental, todos asumamos la tarea de la unidad, se trata de consolidar a nuestro movimiento, todos y todas somos parte del movimiento.

La quinta, se divide en dos partes y se las quiero proponer. La primera, como se hizo en el 2018 y está en el orden del día, darles a nuestros compañeros del comité ejecutivo y del Consejo Nacional, particularmente a Mario Delgado, a Citlalli y a Alfonso, para que inicien los trabajos para consolidar nuestra alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Les propongo que el día de hoy se apruebe, no es de que ahora, siempre se ha dado esa atribución a nuestros compañeros.

Y la otra que es muy importante, si ustedes recuerdan, en el 2017, ‘18, nuestro presidente, nuestro hoy presidente, hizo un trabajo muy importante de convocatoria muy amplia por todo el país y yo les propongo que iniciemos esa convocatoria, abrir nuestro movimiento, por supuesto, garantizando nuestros principios y nuestro proyecto, consolidando -como dije- la coalición de los partidos políticos que formamos parte de él, pero sobre todo, con una amplia convocatoria, pues estoy convencida que hay muchísimos mexicanos y mexicanos que quieren ser parte de este gran movimiento de Transformación.

Así que hoy convoco a la participación de personas de todas las clases sociales, personas de diferentes corrientes del pensamiento, de todas las religiones, libres pensadoras, a este movimiento que nació y sigue siendo amplio y plural, de campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras independientes, clases medias, artesanos, científicos, artistas, intelectuales, comerciantes y empresarios, jóvenes, mujeres, a los millones de mexicanos y mexicanas que viven fuera de nuestro México, a que construyamos el segundo piso de la Transformación.

A los que quieren que México siga fortaleciéndose por el camino de la honestidad, el camino de un estado de bienestar, de los derechos del pueblo de México, el camino del fortalecimiento de la educación pública, la salud pública, el acceso a la vivienda, del salario digno, el trabajo digno; el de la infraestructura pública que potencia la inversión privada, el de la inversión privada que genera bienestar, el de la protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente, el de la libertad, de la democracia, en contra de cualquier forma de discriminación y sobre todo, el México de la esperanza y el México de la alegría, que está en el corazón del pueblo de México.

Por ello, hace unos días pedimos a Rafael Barajas y Pedro Miguel que nos ayudaran a hacer una redacción y pido a este Consejo que se pueda aprobar este camino para seguir construyendo la unidad para la Transformación.

Voy a leer el documento o ¿lo leen después? ¿De una vez?

Después de décadas de corrupción, pobreza, violencia y el beneficio de una pequeña élite, en 2018, la mayoría de las y los ciudadanos de México, acudieron a las urnas para emprender la regeneración política, económica, ética y social del país, a partir de diciembre de este año, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, hemos ido construyendo una nación más libre, más justa, más fraterna, más democrática, más humana y sin corrupción.

Se han sentado los cimientos para el renacimiento de nuestra patria, pero aun falta mucho por hacer, la riqueza de México no debe solamente beneficiar a unos cuantos, sino a todas y a todos sus habitantes.

Llamamos a la población entera a profundizar la regeneración de la nación, a construir un país que sea bueno y generoso para todos los mexicanos y las mexicanas, aquí cabemos todos, las mujeres, los hombres y la diversidad, los pobres, las clases medias y los empresarios, todos los credos, todas las formas de la esperanza.

Convocamos a formar parte de este esfuerzo colectivo, histórico, a quienes han estado en esta causa desde sus orígenes, pero también, a todas las personas de buena voluntad que se quieran sumar a ella, independientemente de su ideología, religión, posición social o filiación partidista.

Contribuyamos todos y todas a la regeneración y el engrandecimiento de nuestro país y trabajemos todos en la construcción de relaciones basadas en el Humanismo, la dignidad y la igualdad.

Convocamos a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros simpatizantes y militantes, pero también a quienes, desde otras posiciones políticas y partidistas, han estado luchando por objetivos compartidos.

Daremos a conocer en su momento los sitios y las fechas en las que podrán sumarse a este acuerdo de unidad para la Transformación, en asambleas que se llevarán a cabo en las capitales de las 32 entidades federativas. Vamos con alegría a seguir sumando a más mexicanas y mexicanos libres a esta histórica Transformación. Vamos a ganar el futuro para todas y para todos en este 2024.

Este es el documento, la propuesta de unidad para la Transformación que le hacemos al Consejo el día de hoy para su aprobación, ya voy a terminar, ya sé que tienen hambre.

A partir, decía que cuándo vamos a hacer esto, pues ya nos vamos a territorio, como sabemos hacerlo, a partir del domingo 17 de septiembre iniciaremos una gira por todo el país, de unidad, de organización y de movilización.

Compañeros y compañeras, siempre debemos recordar que defendemos causas, convicciones y un proyecto de Transformación, que no debemos alejarnos nunca del pueblo de México y su anhelo de justicia y vida digna, que debemos defender el gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Debemos fortalecer la unidad y siempre tender la mano a quien quiera seguir siendo y ser parte de este gran movimiento de Transformación y a quien quiera sumarse.

Juntos y juntas, unidos con el pueblo de México, somos más, hacemos más y vamos a llegar más lejos. Estamos orgullosos de defender el Humanismo y de sentirnos orgullosos hoy más que nunca de ser mexicanas y mexicanos que todos los días hacemos patria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, nos ha enseñado a confiar en nuestro pueblo y su dignidad, y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga.

Desde aquí querido presidente y pueblo de México, sepan que su gobierno será espectacular al cierre, porque una vez más con el pueblo de México, estaremos haciendo historia.

Vamos a ganar el 2024, vamos por los diputados locales, por las presidencias municipales, por las nueve gubernaturas, por las senadurías y los diputados federales y por la presidencia de la República

¡Que viva la Cuarta Transformación!

¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador!

¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!