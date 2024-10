Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aseguró que Felipe Calderón sabía cómo era la forma de operar de Genaro García Luna como delincuente y aliado del crimen organizado, previo a su nombramiento como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 2006.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 18 de octubre, Claudia Sheinbaum se pronunció nuevamente sobre el caso Genaro García Luna y se lanzó en contra de Felipe Calderón y su supuesto desconocimiento de las antecedentes y actividades criminales del ex funcionario mexicano, hoy condenado en Estados Unidos.

La presidenta de México aseveró que Felipe Calderón sí sabía de lo que hacía Genaro García Luna y lo ejemplificó con los casos de Florence Cassez previo a su cargo como secretario de Seguridad, por lo que no puede “hacerse la víctima”.

Incluso recordó las declaraciones de Felipe Calderón respecto a que se haría responsable si Genaro García Luna era declarado culpable de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“¿Ahora resulta que es una víctima? (Felipe) Calderón sabía y no puede él ahora decir que no sabía nada, porque además hay declaraciones de él diciendo ‘yo me haría responsable si él resulta culpable’. Entonces, cargan ayer un montón de ex funcionarios diciendo que García Luna es inocente... entonces, triple cinismo e hipocresía”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México