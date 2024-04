La candidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló su cariño por los niños y niñas durante la firma del Pacto por la Primaria Infancia; reveló que pudo ser maestra de kínder.

Hoy 22 de abril, Claudia Sheinbaum y los otros dos aspirantes a la presidencia de México y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) acudieron a firmar el Pacto por la Primera Infancia.

La firma se realizó en el Papalote Museo del Niño a poco más de un mes de que se realicen las elecciones 2024, el próximo domingo 2 de junio , y se renueven 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

En su participación, Claudia Sheinbaum expresó el cariño y la conexión que tiene con las niñas y los niños, así como la importancia para trabajar en un Gobierno a favor de ellos.

En su mensaje durante la firma del Pacto por la Primera Infancia, en donde Claudia Sheinbaum destacó la visión de protección hacia niños y niñas , agregó que durante un tiempo pensó en ser maestra de jardín de niños.

Ello debido a que, según refirió, siempre tuvo una conexión especial con las niñas y los niños, por lo que, destacó, que de no ser científica o estar inmersa en la política, sería profesora de kínder.

“Siempre dije que si no hubiera sido científica, si no estuviera en la política, probablemente me hubiera dedicado a ser maestra de jardín de niños, porque siempre tuve una conexión especial con las niñas y los niños”.

Claudia Sheinbaum