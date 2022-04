Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a la campaña por medio de la cual Morena busca que se exhiban a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente AMLO.

Así lo hizo Claudia Sheinbaum al descartar que la campaña emprendida por Morena en contra de los diputados de oposición, pueda representar un riesgo para los legisladores.

Por ello, le jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum manifestó que su posición ante la campaña para exhibir a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, es de respaldo.

Tras su conferencia de prensa de hoy 20 de abril, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la campaña de Morena para exhibir a los diputados que votaron contra reforma eléctrica.

Sobre la campaña que lleva por nombre “Traidores de la Patria”, Claudia Sheinbaum apoyó el sentido de la misma, pues consideró que los diputados sí traicionaron a la patria con su voto.

Al respecto, la mandataria capitalina indicó que la votación del pasado domingo 17 de abril, no fue un asunto cualquiera, sino que se trató de apoyar la soberanía nacional, o las empresas trasnacionales.

Por ello, descartó que el que se les exhiba a los diputados de oposición por su voto en contra de la reforma eléctrica, pueda representar algún riesgo contra ellos.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum afirmó que con la campaña que anunció la dirigencia de Morena, solo se está mostrando a los diputados que insistió, “traicionaron la patria”.

De la misma forma, Claudia Sheinbaum indicó que los legisladores tienen la obligación de explicar cuál fue el sentido de su voto en torno a la reforma eléctrica, para que la ciudadanía los conozca.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum aseguró que la campaña de Morena se trata de un tema político, pues la difusión de la identidad de los diputados, tiene una intención política.

“Yo creo que la ciudadanía tiene que saber quién es su diputado que votó en contra de la nación, entonces es un tema político y de difusión de un asunto político, no tiene nada que ver con otra cosa (...) pero no se ponen en riesgo, o sea sencillamente se está mostrando quién es el diputado que traicionó la patria (…) No, no creo, yo creo que cada quien tiene que explicar cuál fue su voto, son representantes populares”

Claudia Sheinbaum