El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó durante su conferencia mañanera de hoy 31 de enero , respecto al señalamiento de Tim Golden, pero, ¿qué dice el reportaje de Estados Unidos que lo vincula al narco?

Durante la mañanera, AMLO negó cualquier vínculo con el narco y denunció al periodista Tim Golden, así como al gobierno de Estados Unidos, que permite “estas prácticas inmorales y contrarias”, aunque no procederá legalmente.

Igualmente, AMLO señaló que el reportaje de Estados Unidos es debido a las próximas elecciones 2024 , hecho que aseguró, es un ataque en su contra debido a que los resultados en encuestas favorecen a Morena.

¿Qué dice el reportaje de Estados Unidos y Tim Golden? Vinculan a AMLO con el narco

El medio ProPublica y Tim Golden, mencionaron en un reportaje que dinero de la primera campaña presidencial de AMLO en 2006, provendría del narco, especialmente de Edgar Valdez Villareal, “La Barbie” .

De acuerdo a lo que dice el reportaje de Estados Unidos, testigos de dicha transacción, de la que destacan desconocen si AMLO estaba enterado, comentaron bajo palabra a la DEA, tal como señalan agentes y ex agentes.

La DEA habría iniciado una investigación en 2010, tras la detención de un operador de campaña quien señaló a una persona cercana a AMLO como parte del acuerdo con el narco, Nicolás Mollinedo Bástar, quien era chófer del presidente.

Nicolás Mollinedo, ex chófer de AMLO relacionado con la vinculación al narco (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Y es que el acuerdo entre el narco y presuntos operadores de AMLO, estipulaba que de llegar a la Presidencia colocaría a un fiscal que no fuera agresivo con el crimen organizado, así como la ayuda por parte de las autoridades.

Uno de los señalados de asistir a reunión con el narco como representantes de AMLO (de quien tenían la aprobación supuestamente) fue Francisco León García, perteneciente al entonces partido del presidente, PRD.

Esto según lo revelado por el “abogado del narco”, Roberto López Nájera desde 2007, cuando por venganza, acudió con la DEA para revelarles la reunión que acordó dar 2 millones de dólares y poco más a la campaña de AMLO.

Igualmente, la DEA mantuvo la investigación en contra de AMLO y sus operadores de campaña en su segunda candidatura, en 2011, aunque cerró la pesquisa por miedo a acusaciones de intervención y falta de pruebas.

Édgar Valdez Villarreal "la Barbie" (Especial)

Entre otros detalles, el reportaje menciona la falta de acción de AMLO en la guerra contra el narcotráfico pese solicitudes de Estados Unidos, así como el hecho de que cuestionaron al titular de la Vocería de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas .

Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó cierre de investigación contra AMLO hace 13 años

El medio de comunicación de Estados Unidos, La Opinión, buscó a la DEA para que informara respecto a la investigación iniciada en 2010 por sus agentes, en contra de AMLO.

Sin embargo, fueron remitidos al Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien confirmó que la investigación en contra de AMLO por vínculos con el narco fue cerrada hace 13 años.

Tal como señalaron, la DEA siguió los protocolos internos para “manejar investigaciones internacionales sensibles” , además de que estuvo limitada en el tiempo, restringida a actividades con drogas.

Igualmente, el ex director de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, aseguró que no hay ninguna evidencia, que incluso pareciera como si hubieran usado el nombre de AMLO para ganar dinero y un ataque en su contra.

DEA (Cortesía)

Reportaje no afirma evidencias contundentes de vinculación de AMLO con el narco: Tim Golden

Por otra parte, Tim Golden, redactor del reportaje que vincula a AMLO con el narco y la investigación de la DEA, señaló que su escrito no afirma que haya “evidencias contundentes” .

Según sus palabras, “Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables [..] de que se hicieron esas donaciones”, ante la pregunta de por qué titular el reportaje con signos de interrogación.

Tim Golden añadió que la información les parece que no es concluyente, ya que no hubo un proceso judicial para validar que la vinculación de AMLO con el narco haya pasado o no.

Defendiendo su reportaje, Tim Golden destacó que siguió la investigación de reportes previos durante meses, sobre presuntas donaciones del narco a AMLO.

Y sentenció que el reportaje que vincula a AMLO con el narco no busca afectar las elecciones de 2024.