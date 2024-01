El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó tras la publicación de un reportaje sobre el Cártel de Sinaloa que lo relaciona a él y su campaña presidencial de 2006.

El reportaje de Tim Golden publicado por el medio estadounidense ProPublica que retoma un documento llamado “Operación Polanco” elaborado por la DEA y el departamento de la misma DEA pero de Nueva York, menciona que personas cercanas a AMLO en 2006 recibieron hasta 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa para su campaña presidencial.

Esto, bajo la condición de que si en ese entonces AMLO ganaba la presidencia, el Cártel de Sinaloa podía tener protección del gobierno y elegir al próximo fiscal.

Al revelarse este reportaje, desde su conferencia mañanera del miércoles 31 de enero en Palacio Nacional, AMLO como respuesta retó al gobierno de Estados Unidos a hablar abiertamente con él si algo de su gestión no les gusta.

Pidió también que no mandaran a realizar este tipo de reportajes porque aseguró que este tipo de afirmaciones en su contra con calumnias.

“No decirle nada más a la DEA, sino al Departamento de Estado al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el ampa del periodismo y la política y que si hay algo que no les gusta que lo planteen abiertamente. Que no lo manden a decir, la política es un imperativo ético, porque esto es calumniar.

El periodista podrá decir ‘yo no estoy afirmándolo’, incluso la misma DEA dijo que no había elementos, sí, pero la calumnia cuando no mancha tizna”

AMLO