Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, le pidió a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicar la actuación del Poder Judicial ante la liberación delincuentes de alto impacto.

En conferencia de prensa llevada a cabo hoy 17 de julio en su casa de transición ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum negó que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación esté en contra de la reforma al Poder Judicial.

Lo anterior en respuesta a una periodista de Contralínea, quien explicó que una investigación de dicho medio concluyó que la SCJN donó 10 millones 221 mil 105.42 pesos al Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, entre 2021 y 2024, ante lo cual, Sheinbaum Pardo respondió:

“Mi interpretación es que el Sindicato no necesariamente se opone a la reforma que estamos plantando, lo que mantienen es que no se afecten los derechos laborales (...) No van a ser afectados los derechos laborales de los trabajadores”

Claudia Sheinbaum