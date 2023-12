Claudia Sheinbaum no tiene puestos asegurados para los ex militantes del PRI que ahora la apoyan

Claudia Sheinbaum señaló este martes 19 de diciembre que no tiene puestos asegurados para todos los ex militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ahora la apoyan.

Así lo manifestó la precandidata única a la presidencia de la República por Morena , ello durante una reunión que sostuvo con simpatizantes y militantes en el estado de San Luis.

Y es que Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto, luego de que varios ex priístas conformaran la agrupación política “Alianza Progresista” para apoyarla directamente rumbo a las elecciones 2024.

Durante una presentación con seguidores en el estado de San Luis, Claudia Sheinbaum manifestó que no tiene puestos asegurados dentro de su proyecto para los ex militantes del PRI que ahora la apoyan, así como de ninguna índole dentro del sector público.

La precandidata de Morena aseguró que los priístas tomaron la decisión de renunciar al partido tricolor de manera personal porque “ya no se sentían representados”, y descartó que ahora la apoyen porque se les haya realizado el ofrecimiento de algún tipo de cargo.

De igual forma, Claudia Sheinbaum indicó que los ex PRI también critican al resto de partido que conforman la coalición Frente Amplio por México, en alusión al PAN y al PRD.

La morenista negó rotundamente que los ex priístas ahora busquen un sitio dentro de la administración federal, y por el contrario, aseguró que el PRI está en crisis.

No obstante, compartió que de manera personal no buscó convencer a dichos políticos, sino que todo se debe a una decisión meramente personal para apoyarla.

Al respecto, destacó que sostendrá un diálogo con Mario Delgado, líder nacional de Morena, con el objetivo de r evisar la posibilidad de que los ex PRI se integren a las filas de trabajo

“Ellos toman una decisión de salirse del PRI porque ya no se siente representados por el partido, hacen una serie de críticas, no solo al PRI, sino al frente del PRIAN, no es que digan que me voy para acá (Morena) porque me ofrecen algún puesto.... Muchos de ellos surgieron con el PRI, (Adrián) Ruvalcaba y (Alejandro) Murat ya habían dicho que me apoyaban, pero no es que vengan por un lugar en el Gobierno, sino ya no están de acuerdo con el PRI. Es una crisis, muchos priistas están renunciando”.

Claudia Sheinbaum