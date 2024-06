¿Quién le colocará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum? Esto es lo que sabemos sobre la persona que podría encargarse de ese acto durante la toma de protesta y no, no sería Ricardo Monreal.

El próximo 1 de octubre 2024, Claudia Sheinbaum realizará su toma de protesta en el Congreso de la Unión para ungirse como la primera presidenta de México tras ganar las elecciones 2024.

A poco más de 3 meses de que la toma de protesta se realice, Claudia Sheinbaum comenzó a trabajar en la transición de gobierno y en los programas que planea implementar en su gobierno.

De acuerdo con información de Político MX, Claudia Sheinbaum buscaría que Ifigenia Martínez sea quien le ponga la banda presidencial el día de su toma de protesta.

Las versiones preliminares reportadas por el medio, indican que Claudia Sheinbaum estaría en conversaciones con quien se presume sería el futuro coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Lo anterior en busca de que sea Ifigenia Martínez quien el coloque la banda presidencial en su toma de protesta, debido a que es el presidente de la Cámara de Diputados quien se la pone al nuevo presidente, Claudia Sheinbaum.

Por lo que se buscaría generar un consenso para que Ifigenia Martínez, ahora diputada plurinominal electa por Morena, se convierta en la presidenta de la Cámara y sea quien le coloque la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

Sin embargo y a pesar de que Ricardo Monreal declaró que será el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, todavía no se confirma, además de que diversos legisladores se mostraron en contra.

En referencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscó en 2018 que fuera Porfirio Muñoz Ledo quien le colocara la banda presidencial, lo cual sucedió el 1 de diciembre de dicho año.

Tanto Porfirio Muñoz Ledo como Ifigenia Martínez son reconocidos políticos de izquierda, quienes en conjunto con Cuauhtémoc Cárdenas, fundaron el PRD.

Además, Claudia Sheinbaum compartió que votó por Ifigenia Martínez en las elecciones 2024 en la boleta presidencial.

Anteriormente se comentó que la toma de protesta de Claudia Sheinbaum está prevista para el 1 de octubre de 2024, para el sexenio 2024-2030 y se llevará a cabo en la Cámara de Diputados.

La toma de protesta se establece en el artículo de la Constitución Política de México, en le que se menciona el juramento que deberá rendir la próxima y primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”

Artículo 87 constitucional sobre la toma de protesta presidencial